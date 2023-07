La cantante irlandesa Sinead O’Connor, conocida por encabezar numerosas listas de éxitos en todo el mundo con la canción de 1990 “Nothing Compares 2 U”, murió este miércoles a la edad de 56 años, informó el medio Irish Times y la emisora nacional RTE. Las causas de su deceso no han sido reveladas.

O’Connor, quien siempre habló abiertamente sobre su lucha de décadas con la enfermedad mental, escribió hace algunos días en su página de Facebook oficial que se había mudado a Londres después de 23 años y estaba terminando un álbum el cual se lanzará próximo año.

En aquella ocasión la artista reveló sus intenciones de realizar una gira por Australia y Nueva Zelanda durante el 2023, como también visitar Europa y Estados Unidos durante el 2025 como parte del tour.

Nothing Compares 2 U

El éxito internacional se produjo con el lanzamiento de su segundo álbum, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, que incluía su más grande hit “Nothing Compares 2 U”, una canción que fue escrita originalmente por Prince y lanzada bajo su proyecto paralelo, la Familia.

La interpretación de O’Connor alcanzó el número 1 en varios países y permaneció en la cima de las listas en Irlanda durante 11 semanas. La canción le valió una nominación al Grammy por grabación del año, así como otra nominación a la mejor interpretación vocal femenina de rock y se llevó el Grammy por mejor interpretación de música alternativa.

A lo largo de su carrera, O’Connor ha ganado notoriedad por ser muy honesta respecto a su manera de pensar y decirlas sin tampujo, lo que ocasionó varias controversias, la más grande y la que más impacto tuvo en su carrera, fue cuando en 1993 rompió una foto del Papa en pedazos mientras cantaba una versión a capella de “War” de Bob Marley en “Saturday Night Live” como protesta contra el abuso dentro de la iglesia; Como resultado, NBC recibió más de 4400 llamadas de quejas.