La vida privada de Shakira se ha visto bastante afectada este año debido a los problemas matrimoniales, los que han desatado un revuelo en los medios de comunicación alrededor del mundo, luego de oficializar su separación con el ex futbolista Gerard Piqué, con quien además tiene dos hijos Sasha y Milán.

En exclusiva para People España la artista barranquillera abrió su lado más íntimo y logró abrir su corazón para contar los hechos que la han marcado, tanto en su vida como en su carrera pero logrando salir adelante con la ayuda de sus hijos, la música y su resiliencia interna como mujer. Su familia también pasó por un duro momento luego de que su padre fuera hospitalizado de gravedad llegando a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Shakira comentó cómo se enteró de la infidelidad de Piqué

A pesar de ser una de las artistas colombianas más exitosas ha vivido difíciles momentos en su vida, uno de ellos salió a la luz hace algunos meses, la separación con Gerard Piqué, suceso que la marcó a ella y a sus hijos. Pero eso no era todo, también se enteró por la prensa la infidelidad del padre de sus hijos en un intenso momento familiar “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto necesitaba” señaló Shakira.

La recuperación de su padre ha sido muy lenta y reconoce que “es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos nos sorprende su gran fortaleza”. Luego de su separación la artista colombiana decidió mudarse a Estados Unidos precisamente a Miami, una ciudad que eligió para empezar de cero con sus hijos y lejos de su ex marido.