"Se me juntó el ganado": La inesperada conversación entre Daniela y Chama que impactó a Luis en Tierra Brava

En un nuevo episodio de Tierra Brava, Daniela Aránguiz y la Chama tuvieron un encuentro inicial después de los mal entendidos que han surgido durante su ingreso al programa por la presencia de Luis Mateucci.

Cabe señalar que desde la llegada de la exintegrante de Mekano, el argentino ha mantenido cierta distancia con la venezolana y ha regresado a la compañía de su expareja. Tan solo hace algunos días, ambas concursantes generaron tensiones en un cara a cara lleno de conflictos, donde intercambiaron expresiones de todo tipo.

Sin embargo, se pudo ver una conversación fluida entre ellas que no dejó indiferente a Luis, quien quedó sorprendido por este escenario.

Daniela y Chama tienen liviana conversación

La situación se desencadenó cuando ambas mujeres coincidieron en el cuarto de baño, ocupadas maquillándose y arreglándose. Asimismo, la participante chilena quien tomó la iniciativa para entablar un diálogo con su compañera.

“¿Tu eres venezolana, Chama?”, le preguntó Daniela, a lo que Méndez respondió que sí. “Mi abuela también, de Caracas”, reveló Aránguiz.

“Y me casé con un venezolano”, indicó la participante, en referencia a su exesposo, Jorge Valdivia, quién nació en Venezuela. “20 años estuve…”, afirmó.

Luego, Daniela le preguntó a Chama si su domicilio era en Perú. “Sí, hace ocho años. O sea, yo vine porque me trajo una marca. Sí, ya me quedé”, explicó la venezolana.

Tras esto, la ex mujer de Valdivia aprovechó para consultarle a su compañera sobre el encierro. “¿Tú no te juntas afuera? ¿Por qué no fuiste ayer cuando estábamos todo afuera?”, preguntó Daniela.

“Nunca hago eso, siempre me quedo durmiendo y eso”, respondió Alexandra. Mientras que Daniela le decía que se sentía como si estuviera en un “campamento”.

“Tú no te ves una mala niña. No niña, ya una mujer, pero no te ves una mala persona. Con un carácter de mierda, si”, aseguró la panelista de Zona de Estrellas.

“No, pero todo depende de quien venga”, declaró la venezolana.

Luis Mateucci reacciona: “se me juntó el ganado”

Durante la apacible conversación en el baño entre las dos jugadoras, se presentó en el adelanto la reacción de Luis Mateucci ante el acercamiento entre Daniela y Chama.

El argentino se aproximó a Fran Undurraga con una solicitud llamativa: “¿Puedes ir a ponerte al medio del espejo?”.

Luego señala: “nada más, se me juntó el ganado”.