La Cabaña finalmente llegó a la pantalla y se prepara para estrenar su tercer capítulo, el cual tendrá a 4 conocidos rostros compartiendo juntos durante 48 años en un lugar remoto.

El programa conducido por Karen Doggenweiler, tiene distintas dinámicas, dirigidas por ella, en donde los participantes entregan detalles sobre distintos momentos personales y laborales, generando momentos emotivos y divertidos.

¿Quiénes son los invitados de este viernes en La Cabaña?

En un nuevo capítulo que se estrena esta noche, estará presente el ex futbolista, Gabriel Coca Mendoza, quien además participó en el reality La Granja Vip y 1810, en donde se llevó el primer lugar; el ex futbolista y comentarista deportivo, Marcelo “Toby” Vega; la actriz de producciones como Adrenalina y Marparaiso, Alejandra Herrera, y Lorena Capetillo, actriz, que actualmente participa en Generación 98 con el papel de Alicia Suárez.

¿A qué hora se transmite La Cabaña?

Los nuevos capítulos de programa de conversación que conduce Karen Doggenweiler se estrenan todos los viernes a las a partir de las 22: 15 horas por las pantallas de Mega.

Revisa el avance a continuación

Coca Mendoza reacciona a la subasta de camiseta de Colo Colo del 91

La camiseta con la que Leonel Herrera marcó el último gol de la final de la Copa Libertadores de 1991, la cual le entregó el triunfo a los albos esta siendo subastada. Quien desee adquirirla deberá pagar un minino de US$ 30 mil ($ 26 millones de pesos chilenos).

Tras esto, el ex futbolista Coca Mendoza, quien estuvo presente en la intensa final con Olimpia, equipo de Paraguay, por la copa el año 91, en donde los albos salieron victoriosos por 3 golas a 0, uno de ellos convertido por Herrera, se refirió a este hecho con El Deportivo, en donde señaló que no entendía su decisión de subastarla.

“Me contó. Le dije que estaba cagado de mate. Se lo dije. Uno no se puede meter en las cosas personales. Me imagino que debe tener buenas razones. Lo que digo es que esa camiseta no tiene precio, no tiene un valor tangible. Es simbólica”, sostiene.

“Uno no sabe el contexto. El me dijo ‘yo sé donde me aprieta el zapato’. Soy su amigo y respeto eso, pero yo, aunque esté quebrado, nunca me voy a deshacer de esa camiseta. No podría. Por ningún motivo”, agregó. para luego añadir: “Soy amigo de Leo y lo hablé solo con él. No lo comparto, no estoy de acuerdo, pero son situaciones personales”.