Se acabó la espera para los fanáticos del motor, y últimamente las peleas y piruetas insólitas. Rápidos y Furiosos 10 llegó al cine acompañado de un reparto enorme digno de cualquier película de superhéroes.

Y es que la décima cinta de la saga se inspiró directamente en películas de héroes como Avengers, con la aparición de varios personajes de las pasadas 9 producciones, aunque sea solo en modo de cameo.

Por lo mismo es que la historia tiene algunas apariciones que sorprendieron a todos los asistentes, pero también muertes que serán tema en la siguiente película de The Fast Saga.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Fast X. Si no la has visto o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Cuáles son los cameos de Fast X?

No es secreto que son muchos los personajes que aparecen en Fast X, liderados por Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodríguez) y su hijo Brian (Leo Abelo Perry).

En los tráilers, posters y alfombras rojas ya se había anunciado que serían parte Brie Larson como Tess, Rita Moreno como la abuela de Toretto y Alan Ritchson como Aimes; además de por supuesto el debut de Jason Momoa como el villano Dante.

Ellos se unieron al reparto original compuesto por Tyrese Gibson, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Ludacris y Jordana Brewster. Además de los regresos de Hellen Mirren, Jason Statham, Scott Eastwood, Charlize Theron y John Cena.

Un personaje que no se había aclarado era el de la actiz Daniela Melchior (The Suicide Squad), donde conocimos en la película que es Isabel, la hermana de Elena (Elsa Pataky), interés amoroso de Toretto en la quinta y sexta película, pero que en la octava cinta fue asesinada por Cypher, dejando al hijo que tuvo con Dom.

En cuanto a los cameos inesperados (aunque algunos se filtraron) son tres, los que emocionaron a los fanáticos en diferentes sentidos:

La hija de Paul Walker: Meadow Walker, de 24 años, es hija del actor fallecido y que tuvo un pequeño papel en la película como una azafata que ayuda a Jakob (Cena) y Brian (Perry).

Gal Gadot : Uno de los más sorpresivos es el regreso del personaje llamado Gisele, quien fue novia de Han y murió en la sexta película sacrificándose por él. La actriz tuvo un pequeño regreso al final de la cinta cuando llega con un submarino a rescatar a Letty y Cypher. Claro que no hay detalles por ahora de cómo volvió a la vida y que se tendrá que resolver en la próxima secuela.

Dwayne Johnson: La Roca volvió en gloria y majestad a Rápido y Furioso. Pese a que había dicho que no volvería a su papel de Luke Hobbs por problemas con el mismo Vin Diesel, el actor protagoniza la escena post créditos donde vemos que Dante (Momoa) también irá tras él por matar a su padre.

¿Quién muere en Fast X?

Las muertes estaban prometidas para esta cinta, y aunque no son muchas, si son bastante emotivas en el final de la película.

La primera es la de Jakob, hermano de Dominic e interpretado por John Cena, personaje debutó en la novena cinta.

Jakob se sacrifica para que Dom pueda ir a rescatar a su hijo, y aparentemente muere tras explotar su auto con varios proyectiles que traía. Si bien las muertes no han sido definitivas en Rápidos y Furiosos, pareciera ser que no hay forma de que pueda regresar el personaje de Cena.

Las otras muertes, pero no confirmadas, son supuestamente la de Han, Roman, Ramsey y Tej. Y es que estos llegan en avión a ayudar a Toretto, pero Aimes les lanza un misil que los hace chocar detrás de las montañas.

Pero como dice la regla del cine, si no muere en pantalla no está muerto de verdad. Por lo que posiblemente los cuatro queridos personajes hayan podido salvarse y aparecer en la próxima película. Claro que Toretto se queda con la impresión de que murieron.