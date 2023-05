Llegó la tan esperada décima película a los cines. Este jueves es el estreno oficial de Fast X, la nueva Rápido y Furioso que trae más problemas y acción para la familia de Dominic Toretto (Vin Diesel).

Cinta que en esta oportunidad tiene como gran villano a Dante (Jason Momoa), un enemigo del pasado de Toretto y que es una de las grandes sorpresas de la producción.

Pero nada comparado al final de la película, que como pocas veces en la saga, tiene un final que deja a muchos sin aliento y te detallamos a continuación.

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de Fast X. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Explicación del final de Fast X

Fast X tiene uno de los momentos más tensos de la saga, y es que Dante acorrala a Toretto y a su hijo en una represa de agua con dos camiones, y aunque ambos logran escapar en una acalorada escena; el villano hace explotar todo y con Dom y el pequeño B corriendo peligro de muerte abajo de toda a estructura.

Pero a diferencia de otras películas de la saga, la escena queda ahí y nos quedamos sin saber cómo podrán escapar Dominic y su hijo.

El final también trae otros dos momentos que dejan en suspenso la historia. Primero y la gran muerte de la película, es el sacrificio del hermano de Toretto, Jakob (John Cena), suponiendo su muerte.

Pero además, conocemos que Aimes (Alan Ritchson) el líder de La Agencia, en verdad es aliado de Dante y lanza un misil al avión que trae a Roman (Tyreese Gibson), Tej (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel) y Han (Sung Kang). Aunque no vemos cómo se estrellan y podrían haber escapado, se hace suponer la muerte de los cuatro.

Tremendo final que vino acompañado de dos cameos, uno dentro de la cinta y el otro en una escena post-créditos.

Explicación del cameo de Fast X

Tanto los fans de la saga como quienes no la siguen completamente y fueron al cine, habrán quedado boquiabiertos cuando en medio de la Antártica y para rescatar a Cypher (Charlize Theron) y Letty (Michelle Rodríguez) aparece en un submarino gigante nada más y nada menos que Gal Gadot , la actriz que en la saga de Rápido y Furioso le dio vida a Gisele.

Aunque se había filtrado que su personaje volvería, pese a que murió en Rápido y Furioso 6 al sacrificarse por su pareja Han; no existían confirmaciones hasta este momento.

Lo cierto es que no hay una explicación científica para que Gisele haya sobrevivido, considerando que hay tres películas entre medio (y además Reto Tokio) para recién conocer que está viva tras caer de un auto a toda velocidad.

Tal como trajeron a la vida a Han sin una explicación muy convincente, habrá que esperar para la próxima película de Rápido y Furioso para conocer qué paso con el personaje de Gadot, en lo que seguramente tendrá un papel más importante en la undécima cinta.

Recordar que Rápido y Furioso tiene confirmada al menos una película más, aunque en los últimos días Vin Diesel aseguró que incluso podrían llegar a una 12° cinta.

Explicación de la escena post-créditos

Si te quedaste hasta el final de los créditos animados, te habrás encontrado con una sorprendente escena extendida en la que vemos a un equipo SWAT entrar a una mansión abandonada.

La cámara se queda con uno de ellos mientras se escucha una grabación de Dante, haciendo referencia al verdadero culpable de la muerte de su padre Hernán Reyes en Rápido y Furioso 5.

Este es justamente Luke Hobbs (Dwayne Johnson), quien vuelve de manera magistral a la saga y deja en claro de que no se quedará de brazos cruzados ante la amenaza de Dante.

Recordar que La Roca dejó la saga de Rápido y Furioso en la octava película, esto luego de diferencias con el propio Vin Diesel y en las que el exluchador de WWE aseguró que no volvería a la saga. Tanto así que tuvo solo un spin-off junto a Jason Statham.

Aunque no hay detalles de cómo será este regreso de Johnson a la franquicia a pesar de las antiguas diferencias con Diesel, tendremos que esperar hasta la siguiente cinta para ver cómo será su regreso y si se convertirá o no en un personaje protagonista o tendrá solo un cameo sin toparse con Toretto.