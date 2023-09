En octubre Canal 13 estrenará un nuevo reality llamado Tierra Brava, el cuál tendrá a diversos rostros de la televisión quienes deberán vivir en una granja y realizar todos los trabajos que amerita el lugar.

Los animadores del nuevo reality show serán Sergio Lagos y Karla Constant, hasta el momento los participantes confirmados son Eva Gómez, Junior Playboy, y Pamela Díaz. Y este miércoles a través de las redes sociales de Tierra Brava confirmaron un nuevo concursante.

¿Quién es el nuevo integrante de Tierra Brava?

El nuevo participante de Tierra Brava es Jhonatan Mujica de 28 años, el joven vive en Europa y es modelo por lo que ha participado en en diversas campañas de reconocidas marcas como Dolce & Gabbana, Armani, Gucci, Versace y Eleventy.

Nació en España pero su madre es chilena, fue criado en Venezuela y llegó a los 9 años a Chile luego de la crisis económica, ahora nuevamente regresa a Chile para participar en un nuevo reality show. “He vivido en 11 países pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija”, comenta el modelo.

Jhonatan es primo de la reconocida cantante Christell Rodríguez quién se hizo conocida luego de su participación en “Rojo”, y en cuanto a su relación señala que “La vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria a veces lo hace difícil”.

Luego de su pasó por estudiar kinesiología se estableció en Argentina y estudió Medicina “No me encontré conmigo mismo en Medicina y justo una agencia me ofreció ser modelo. Al principio no me fue bien porque yo era demasiado grande, tenía demasiados músculos, tuve que bajar 15 kilos”, comenta a T13.

No terminó la carrera para dedicarse al modelaje en Europa, y fue en Italia donde encontró el éxito y formar parte de las más grandes marcas de moda.