Gran Hermano vivió este domingo una nueva e intensa noche de eliminación, en donde un nuevo jugador abandonó el espacio por decisión del público. Esta semana Jennifer (Pincoya), Raimundo y Fran se encontraban en zona de peligro por el voto de sus compañeros, mientras que Jorge, quien también ingresó en la Placa de Nominación, fue salvado por Hans, el líder de la semana.

Tras una semana intensa, en donde tres nuevos participantes ingresaron a la casa, Federico Farrell, Ignacia Michelson y Skarlette Gáez, nuevamente se llevó a cabo una nueva gala de eliminación, que no estuvo exenta de polémicas, entre ellas la gran discusión entre Francisca y Constanza. Pero finalmente, luego de intensos momentos entre los jugadores, se reveló quién es el nuevo jugador en abandonar la casa más famosa del mundo.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Fran Maira se convirtió en la nueva eliminada de la competencia por decisión del público. El primer salvado fue Raimundo, por lo que la decisión final estuvo entre Francisca y Pincoya.

La joven influencer fue eliminada con un 88.40% de los votos contra un 11.20% de Jennifer, convirtiéndose así en la undécima jugadora en abandonar la casa de Gran Hermano.

“La verdad yo venía hace días diciéndole a mis compañeros que me quería ir, yo ya sentía que había llegado mi momento. Deje una huella gigante, lamentablemente en este último tiempo me han pasado cosas que me han perjudicado”, señaló la joven tras conocer la decisión.

“Hay que admitir que me tocó una placa super difícil, no quiero volver entrar en el tema, pero el fin de semana me vi envuelta en muchos conflictos en donde no me pude quedar callada, porque ya me mantuve callada lo suficiente”.

“Recibí amenazas, casi me golpean, pero aun así sigo aquí y estoy super agradecida con el programa. Entre por mi carrera, porque mi sueño es ser animadora de televisión. El haber estado aquí fue un sueño cumplido”.