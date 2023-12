The Grinch es uno de los clásicos imperdibles de las fiestas, en donde Jim Carrey se apoderó del increíble papel del símbolo de la navidad. Pero en la cinta, hubo otra interpretación que se robó el corazón de los espectadores.

La cinta del 2000 presentó a Cindy Lou, una pequeña de 7 años interpreta por Taylor Momsen, que entona la canción “Where are you Christmas“. Como la navidad esta a pocas horas de iniciar, muchos están disfrutando de la cinta y se preguntan qué ha pasado con la pequeña actriz que interpretó a Cindy.

¿Cómo continuó la cadena de Taylor Momsen tras El Grinch?

Taylor Momsen, nacida el 26 de julio de 1993 en St. Louis, Missouri, es una reconocida artista y actriz. Su primer papel en el cine fue en The Prophet’s Game, en donde interpretó a Honey Bee Swan.

Sin embargo, la fama internacional llegó un año después cuando protagonizó How the Grinch Stole Christmas, papel por el cual fue nominada a Blockbuster Entertainment Award como Mejor Artista Nueva, a los Premios Saturn como mejor Actriz Joven y a los Premios Young Artist Awards por mejor interpretación en un film, en la categoría menores de 10 años.

Comenzando su carrera en el mundo del entretenimiento como actriz infantil, Taylor alcanzó la fama por su papel en la exitosa serie de televisión “Gossip Girl”. Interpretando a Jenny Humphrey, un personaje complejo y rebelde, Momsen demostró su versatilidad y capacidad para sumergirse en roles desafiantes. Su actuación en “Gossip Girl” la consolidó como una de las jóvenes estrellas a tener en cuenta en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Taylor Momsen decidió embarcarse en una carrera musical. Fundó la banda de rock The Pretty Reckless en 2009, donde se desempeña como vocalista principal y también contribuye como guitarrista y compositora. La transición de actriz a cantante no solo fue suave, sino que reveló una faceta más profunda y apasionada de su creatividad.

La música de The Pretty Reckless se caracteriza por su poderosa combinación de rock alternativo y grunge, con letras que exploran temas oscuros y emocionales. Su voz distintiva y su presencia en el escenario le han valido el reconocimiento de la crítica y el aprecio de los fanáticos de la música rock en todo el mundo. Éxitos como “Heaven Knows”, “Make Me Wanna Die” y “Take Me Down” han consolidado la posición de la banda en la escena musical contemporánea.

La evolución artística de Taylor Momsen también se refleja en su estilo único y su actitud provocativa. Con su característico maquillaje oscuro y su estética rockera, Momsen desafía las convenciones y sigue su propio camino en la industria del entretenimiento.

Además de su trabajo con The Pretty Reckless, Momsen ha colaborado con otros artistas y ha participado en proyectos musicales que muestran su versatilidad artística. Su dedicación a la música ha demostrado que su talento va más allá de la pantalla, consolidándola como una figura influyente en la escena musical actual.

Se alejó del mundo del cine y la televisión para enfocarse en su carrera musical. Su último papel fue en Gossip Girl el 2012. Mientras que el cine su papel más reciente fue el 2008 en Spy Kids. Por otra parte, The Pretty Reckless estrenó su último álbum el 2021 titulado “Death by Rock and Roll”.

