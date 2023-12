Llegó la Navidad y con eso no hay mejor que ver unas buenas películas navideñas para entrar en ambiente. Clásicos hay por montones, como Mi Pobre Angelito o algunas producciones más modernas que han sacado los streamings.

Pero si de clásicos contemporáneos se trata, no hay mejor que una de las comedias más entrañables del Siglo XXI, El Grinch.

La cinta fue estrenada en el 2000, y pese a los años sigue vigente gracias al humor y caracterización que le dio al protagonista el actor Jim Carrey.

¿Dónde ver El Grinch online?

Para ver El Grinch en plataformas de streaming, esto porque no será transmitida por TV abierta, tienes varias opciones para escoger.

El más conocido de todos es Netflix, y puedes ver por streaming El Grinch en esta plataforma. Pero además de esto y por si no la tienes y sí otro, también está disponible en HBO Max y Prime Video.

Diferentes opciones para ver en esta Navidad, en una de las películas más aplaudidas protagonizadas por Jim Carrey. No por nada ganó un Oscar a mejor maquillaje en el 2000 y el mismo actor estuvo nominado en los Globos de Oro en la categoría de mejor actor de comedia o musical e increíblemente no ganó. Bueno, Hollywood, no lo entenderías.

La historia y curiosidades detrás de El Grinch de Jim Carrey

La historia de esta película no nació obviamente de la mente brillante del director Ron Howard, sino que es mucho más antigua. Su origen viene del cuento “Cómo el Grinch se robó la Navidad”, de Dr. Seuss en 1957. De hecho la película originalmente se llama Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas.

Además, tiene una versión animada clásica de 1966, que también inspiró en varios aspectos a este largometraje del 2000.

Hasta el día de hoy, El Grinch es la segunda película navideña más taquillera de la historia con 375 millones de dólares de ganancia en taquilla y solo superada por otro clásico como lo es Mi Pobre Angelito (1990).

Dr. Seuss, creador del personaje, nunca quiso vender los derechos cinematográficos, pero tras su muerte en los 90 la decisión quedó para su esposa que sí comercializó al Grinch y otros personajes.

Originalmente, el papel estaba pensado para Jack Nicholson, incluso también Eddie Murphy fue pensando para el personaje brevemente, pero en 1998 cuando se concretó la producción de la cinta fue elegido Jim Carrey.

Como otro de los datos anecdóticos, la película cuenta con un narrador quien es Anthony Hopkins, actor británico conocido por su papel de Hannibal en El Silencio de los Inocentes.