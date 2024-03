¿Por qué Naya Fácil no estará en Ganar o Servir? Los motivos de la renuncia de la influencer

Naya Fácil fue una de las primeras confirmadas de Ganar o Servir de Canal 13. La reconocida influencer, que recibió el premio a Embajadora del Festival de Viña 2024, iba a llegar a la televisión como parte del programa de telerrealidad.

Su llegada al programa no estuvo exento de polémicas y es que la influencer estuvo mucho tiempo indecisa sobre si presentarse o no al programa. Su cambio de decisión fue tanto que incluso destacó que tenía papeles médicos que respaldaban que no se podía encerrar.

Finalmente, tras varios días en duda, es que Canal 13, mediante un comunicado, reveló que Naya Fácil finalmente no participará del reality show, esto mientras algunos de los confirmados ya se fueron a Perú para comenzar las grabaciones.

¿Por qué Naya Fácil no estará en Ganar o Servir?

En el comunicado de Canal 13 se reveló que Naya no estará presente en el reality debido a problemas de salud. Aquí mismo destacaron que el canal “priorizará la salud de las personas y, por tanto, le entregamos nuestro apoyo a Naya”.

De igual forma, destacaron que el acuerdo con la influencer se mantiene vigente, lo que significa que si, en algún momento, ella quisiera ingresar al reality podría hacerlo y sería totalmente bienvenida debido al contrato.

Es importante mencionar que Naya Fácil no se ha referido a esto y es que desde hace unos cuantos días la joven se encuentra desaparecida de las redes sociales. Esto porque no ha publicado historias ni les ha dejado mensajes a sus facilines.

La situación se dio justo después de que publicará una historia en la que se leía un mensaje que preocupó a sus fans debido a que sonaba como una carta suicida.

A pesar de la preocupación, poco tiempo después se reveló que finalmente la joven se encuentra bien y que, incluso en su desaparición, tuvo tiempo de ir a la peluquería y además de un viaje a la playa con sus amigos.

Finalmente, muchos de los fans que siguen hace años a la influencer, destacan que esta es otra de sus formas de “pegarse el show” y no hacerse responsable por sus decisiones.