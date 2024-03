Naya Fácil revela detalles sobre compleja historia familiar: "No me quieren"

La edición 63° del Festival de Viña del Mar nos trajo diversas sorpresas. Primero pudimos ver por un deslumbrante espectáculo de Andrea Bocelli, quien fue el encargado de abrir la segunda jornada del evento y cautivó a los televidentes y asistentes del público.

Luego pudimos ver la presentación de Young Cister, que por primera vez se presento en la Quinta Vergara y recibió la Gaviota de Oro y Plata por sus padres, siendo un hecho inédito en el prestigioso festival. Y eso no fue todo, porque aunque se veía venir pero no estaba confirmado, los Bunkers interpretaron “Nada nuevo bajo el sol” junto a Kidd Voodoo.

En el marco del evento, también tuvo como Reina de Viña del Mar a Naya Fácil: conocida influencer que con los años, la joven comenzó a ser conocidas por redes sociales por sus publicaciones y luego por ser una usuaria activa en la comunidad digital y en causas sociales, como lo fue la emergencia forestal que afectó a los habitantes de la Quinta Región.

Tras ser anunciada, la joven de 26 años demostró su profundo agradecimiento, felicidad y emoción de ser nombrada Reina del Festival.

A pesar de que estamos acostumbrados de ver a Naya sonriendo y con su carisma a flor de piel, la vida de esta chica oriunda del sur de Chile no ha sido fácil.

Naya Fácil habla sobre su situación familiar

La actual embajadora del Viña del Mar participó en el programa Es la Hora de tu Festival conversaron con Naya sobre haber su triunfo en las elecciones como también de su vida personal.

Al comienzo, la joven agradeció todo el apoyo que recibió para obtener la corona y en otros momentos importantes de su vida. Por ese lado, resaltó la importancia de su círculo más cercano, conformado por amigos y su hermana, en su trayectoria. En ese momento, la querida influencer reveló que no tiene contacto con sus padres.

“Mi staff se conforma por mis amigos, por mi hermana. Bueno… Yo no tengo relación con mis padres, por eso no me gusta decir mis apellidos”, expuso al comienzo la embajadora de Viña.

Naya abordó este tema familiar de manera franca, hablando desde la honestidad con los conductores y la audiencia su situación. “Soy súper solita la verdad, mis papás no me quieren. Sí viven, pero no tengo relación cercana con ellos”, expresó en el programa, dando a conocer un aspecto más íntimo de su vida personal.