Uno de los conciertos que más emocionaba a los fanáticos del Kpop en Chile era el festival MBC It’s Live. El concierto se realizaría en junio y tendría dos jornadas en el Movistar Arena. Lamentablemente, este mismo fue cancelado durante la jornada de este miércoles.

Este mismo iba a contar con la presencia de grandes exponentes de la música surcoreana con grupos de la tercera y cuarta e incluso segunda generación. Y es que algunos de ellos incluso tendrían su debut en Chile.

Los fanáticos estaban bastante ilusionados y a pesar de lo caras de las entradas, de igual forma, algunos, hicieron lo posible por adquirir sus tickets para así poder ver a uno de sus artistas favoritos.

¿Por qué cancelaron el evento?

Desde ayer se venía rumoreando que el festival iba a ser cancelado. Y es que la primera confirmación habría venido de una noticia de un portal de noticias de Corea del Sur en dónde se informaba que el concierto no se llevaría a cabo.

Fue ahí cuando se encendieron las primeras alarmas y es que finalmente, tras tanto rumor, la productora a cargo del evento en nuestro país confirmó que el evento ha sido cancelado.

Mediante un comunicado oficial, compartido en Puntoticket y también en las redes sociales de Iguana, la productora, se entregó la noticia. En él, se informó que la cancelación se debió a “circunstancias imprevistas relacionadas con la producción del evento en la Ciudad de México, ajenas a Chile“.

Según rumores, al parecer todo indica que la productora en México, RedEyes, no habría llegado a un acuerdo con la organización o incluso decidió no llevar a cabo el show, lo que finalmente provocó la cancelación en Chile debido a que la productora en el país no puede con los costos por sí sola.

Asimismo, en el mismo documento se reveló que la productora hizo esfuerzos para realizar el evento en el país, pero no fue posible encontrar una solución viable al evento. Junto con esto, también extendieron disculpas a los fanáticos por el inconveniente.

¿Cómo será la devolución de entradas?

En el mismo comunicado de la productora chilena se reveló que las devoluciones de las entradas se realizaran a partir del próximo martes 4 de junio y se retornará la totalidad del ticket más el cargo por servicio.

Se informó que Puntoticket tendrá un plazo de 15 días hábiles para gestionar la devolución, pero se destaca que el plazo puede aumentar dependiendo del medio de pago.

Para aquellos que pagaron con tarjeta de débito se habilitará un formulario, que se enviará al correo registrado al momento de la compra, para que se ingresen los datos bancarios del titular de la compra. En este caso, la devolución se verá reflejada en un total de 25 días.