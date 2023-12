Los conciertos en nuestro país no se detienen. Esta vez, Pablo Alborán nos visitará con dos conciertos en el marco de su nueva gira “La Cuarta Hoja 2023”, los cuales prometen sorprender al público con grandes éxitos que han marcado su carrera y trayectoria.

Además, cabe señalar que todavía existen entradas disponibles para la compra. Si no has obtenido tu boleto, no te preocupes, porque a continuación te contamos todos los detalles que necesitas saber: fecha, precios y más en la siguiente nota.

Las entradas disponibles para Pablo Alborán en Chile 2023

Queridas fanáticos y fanáticos la entrada disponible para el concierto de Pablo Alborán (19 de diciembre) es la siguiente:

PLATINUM$ 163.100

El precio contiene el valor agregado y puedes acceder a la compra a través de la plataforma Punto Tícket.

¿Cuándo y dónde se presenta Pablo Alborán?

El artista malagueño agendó dos citas en nuestro país, los días 18 y 19 de diciembre en Movistar Arena en el marco del tour la Cuarta Hoja. Estas presentaciones recordarán éxitos como Solamente tú, Te he echado de menos, Recuérdame y Saturno.

Antes de llegar a Chile, el intérprete recorrerá Latinoamérica en países como: México, Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay.

Un esperado tour por Latinoamérica

Pablo Alborán dio a conocer su próxima gira por Latinoamérica y Chile, adoptando la apariencia de un presentador meteorológico mientras aborda el pronóstico climático y anticipa los acontecimientos venideros relacionados con su tour en estas regiones.

Cuando el video finalizaba, el artista reveló las fechas programadas en Chile.”Para finalizar el programa de hoy, hablaremos de Chile, cuanto te he echado de menos, el 18 y 19 de diciembre el terral malagueño se podrá vivir en esta zona. Carretera imanta, para los aventureros que quieran vivir este momento, no vaya a ser que lo pierdan”.

¿Cuál es el posible setlist de Pablo Alborán?

De acuerdo a los registros, el posible setlist de Pablo Alborán es el siguiente.

Carretera y manta No vaya a ser Tabú Voraces Tu refugio Si hubieras querido Saturno Solamente tú / Perdóname Que siempre sea verano El traje Dónde está el amor Pasos de cero Ave de paso Viaje a ningún lado Por fin Miedo Te he echado de menos / Prometo Quién Tanto Si quisieras Vívela Llueve sobre mojado Encore: Amigos La fiesta

¿Hay artista telonera o telonero?

Hasta el momento no hay información oficial sobre si se presentará un artista apertura al show de Pablo Alborán. Por ese lado, quedan días para sus dos conciertos, así que es posible que cuando vaya quedando menos tiempo, se anuncie invitados a su espectáculo.