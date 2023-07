Un nuevo eliminado ha salido de la casa de Gran Hermano Chile y conocimos que Maite Phillips fue la participante que el público decidió sacar de la competencia y abandona la casa.

Con una votación histórica hasta el momento en Gran Hermano, la estudiante de Ingeniería comercial salió con más de un 80% de los votos de los televidentes del reality show.

Relación con Coni en el encierro

Maite es la reciente eliminada del reality más famoso del mundo y salió por la puerta el día domingo con un 90,06% de los votos del público. Finalmente la ahora ex participante se enfrentó al panel de CHV y reveló detalles de su paso por el programa.

Aquí, los panelistas aprovecharon de preguntarle sobre su relación con Coni Capelli, donde reveló que en un principio eran amigas pero que después no le creyó nada.

“En corto no le creo nada“, mencionó al panel, cuando se mencionó el tema en la conversación.

Ante la mención de que la bailarina es la favorita del público, la joven se mostró sorprendida, ya que la percepción dentro de la casa es distinta.

“Al principio fuimos super amigas y de la nada empecé a ver cosas que le deje de creer todo“, mencionó sobre sus interacciones.

“Yo siento que la Coni esta jugando un personaje y yo lo he dicho muchas veces, creo que afuera podríamos ser amigas. Ella como persona no me cae mal, me cae mal el personaje que está haciendo“, destacó.

“Siento que se está victimizando mucho y además se fue dando cuenta por donde le convenía irse y se alejo 100%, que yo entiendo es un juego, está en todo su derecho“.

Ante esto, la joven de 22 años destacó que los televidentes están equivocados respecto a la percepción que tienen de la concursante en la casa, llegando incluso a mencionar que no lo vemos todo. Lo que fue respondido por Michael y Fran, quienes mencionaron que el programa se transmite a todas horas mediante Pluto.

Puedes revisar el momento a continuación: