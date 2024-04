El término de la gira “Ven Aquí” de Los Bunkers está cerca. Y es que los penquistas le darán el cierre al show con dos espectáculos en el Estadio Nacional este 27 y 28 de abril.

La banda está lista para dar su concierto que nos presentó una parte de lo que sería en el Festival de Viña del Mar 2024. Con la falta de uno de sus integrantes, es que finalmente Cancamusa nuevamente acompañara a Álvaro, Mauricio, Francisco y Gonzalo en el escenario.

Horarios para el show

Este 27 y 28 de abril Los Bunkers se presentarán en el escenario del Estadio Nacional para presentar su concierto a eso de las 21:00 horas que es cuando inicie su show.

Aunque antes de que esto suceda pasaran otras cosas y es que la apertura de puertas está fijada para las 17:00 horas. Mientras tanto, Pedro Piedra, uno de los teloneros, tendrá su presentación a las 18:45 horas. Fabrizio Copano, quien hará reír a los asistentes como telonero, se presentará justo después a las 19:30 horas. Finalmente, Marcelo Aldunate presentará su DJ Set a las 19:45 horas.

¿Cómo llegar?

Una vez más, Metro de Santiago y Red se complementarán para ayudar en el transporte del concierto de Los Bunkers. Y es que para llegar al concierto tienes la estación de Metro de Estadio Nacional y también los recorridos de 506, 506V, 516, 511, 510, 507, 508.

Los accesos, por otro lado, serán por Pedro de Valdivia para Cancha, Av. Grecia para Galería y Andes y Av. Marathon para Pacífico y Movilidad Reducida.

Es importante mencionar que para la finalización del concierto, Metro extenderá el servicio de la Línea 6 hasta las 1:30 AM en Cerrillos, Franklin, Ñuble y Los Leones. Estas estaciones estarán operativas solo para salida de pasajeros más no para entrada.

Asimismo, los siguientes servicios de micros tendrán recorridos disponibles para el seguro retorno de los asistentes al concierto a sus casas:

506 – 506 – 516 – 103 – 113x – 115x – 201x – 301x – 201x – 210x – 406x

Puedes revisar el detalle de los recorridos a continuación:

¿Qué cosas no puedo llevar?

Junto con la confirmación de los horarios, Los Bunkers presentaron los artículos que se encuentran prohibidos de ingreso para el Estadio Nacional este sábado y domingo y los puedes revisar a continuación:

Armas de cualquier tipo

Computadores personales

Punteros láser

Cámaras profesionales o con lentes intercambiables

Líquidos de cualquier tipo

Fuegos artificiales, bengalas, etc

Objetos que obstaculicen la visión

Cualquier tipo de estupefaciente o sustancias ilícitas

Selfie stick

Encendedores o sopletes

No están permitidas las mascotas

Medicamentos de cualquier tipo

Gas Pimienta

Pancartas de cualquier tipo

Comida

Botellas, latas, objetos de vidrio

Además de esto se recomienda: No empujar, no acosar, no insultar, depositar la basura en los contenedores disponibles, acordar un punto de encuentro con amigos en caso de emergencia y seguir las instrucciones y señaléticas al interior del Estadio Nacional.