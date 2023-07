Durante las vacaciones de invierno las películas y las series se vuelven un gran panorama para disfrutar en familia, es por esto que a continuación te presentamos una lista de algunas producciones que ya se encuentran disponibles, así como también otras películas y series que se estrenaron recientemente en HBO Max.

Las mejores series y películas disponibles en HBO Max para este invierno

Series y películas para los más pequeños

Gremlins: los secretos de Mogwai

Descubre la historia de origen que unió al pequeño y tierno Gizmo con el misterioso Sam Wing en una aventura en su juventud mientras vivía en China. La serie animada cuenta con la aprobación del director de las películas originales, Joe Dante quien tiene rol de productor consultivo y de Steven Spielberg, quien retoma su trabajo como productor ejecutivo.

Las momias y el anillo perdido

Una milenaria familia egipcia emprende un extraño viaje al Londres moderno para poder recuperar un valioso anillo familiar.

Nuni

La pequeña Nuni de 3 años y medio y sus grandes amigos, Effi la jirafa y Abbit el conejo vivirán distintas aventuras educativas para los más pequeños.

Cuquín

Cuquín y sus dos amigos, la amante de los disfraces Clementina y el pequeño inventor Cyan, usarán toda su imaginación para divertirse y vivir fantásticas aventuras cada día.

Para disfrutar en familia

Minions 2

Un joven Gru es raptado por un grupo de villanos, por lo que sus fieles minions Kevin, Stuart y Bob deberán arriesgar sus vidas para poder salvar al aprendiz de supervillano.

Unicorn: Warriors Eternal

Un grupo de héroes encarnados en cuerpos de niños, pero a pesar de sus poderes debilitados por sus nuevas identidades, este equipo deberá descubrir qué fue lo que les pasó y luchan para poder derrotar a un antiguo enemigo.

Superman y Lois

La pareja compuesta por la periodista Lois Lane (Bitsie Tulloch) y el superhéroe/periodista Clark Kent (Tyler Hoechlin), regresa a Smallville junto a sus hijos, Jordan y Jonathan. Pero lo que debía ser una pacífica vida en familia se transformará en un completo desastre.

Spider-Man: No Way Home

En un intento por deshacer el desastre producido tras la revelación de su identidad como Spiderman, Peter Parker pide ayuda al hechicero supremo, Dr. Strange para buscar una solución, sin embargo, el hechizo no resulta según lo esperado y Peter se deberá enfrentar amenazas de otras dimensiones.

Uncharted: Fuera del mapa

Tom Holland interpreta a un joven Nathan Drake en una adaptación cinematográfica del épico videojuego de aventuras arqueológicas de Naughty Dog, la película también cuenta con Mark Wahlberg interpretando al cazador de tesoros, Victor “Sully” Sullivan.

Shazam: La furia de los dioses

Billy Batson (Zachary Levi) vuelve como el poderoso superhéroe Shazam junto a sus hermanos para enfrentarse a dos hijas de Atlas, el titán griego, que desean robarles sus poderes.

Jurassic World: Dominio

La trilogía de Jurassic World protagonizada por Chris Pratt finaliza con la aparición de rostros icónicos de la franquicia jurásica con la aparición del paleontólogo Alan Grant (Sam Neill) y el Dr. Ian Malcom (Jeff Goldblum).

Series y películas para adolescentes y adultos

Mortal Kombat

El luchador de MMA, Cole Young, es escogido para formar parte del torneo de peleas conocido como Mortal Kombat, provocando que un grupo de ninjas de otro mundo traten de asesinarlo para evitar que participe, en esta situación Cole conocerá a Jax y a Sonya

Tren bala

Brad Pitt interpreta a Ladybug, un ex asesino a sueldo en busca de un maletín que se encuentra en un tren bala en movimiento. Durante la película, Ladybug deberá sobrevivir a una serie de asesinos que intentan acabar con su vida.

La extorsión

En esta cinta argentina, un piloto comercial (Guillermo Francella), es víctima de chantaje por agentes de inteligencia, que lo obligan a transportar un misterioso equipaje que pondrá su vida en peligro.

Amor y muerte

Protagonizada por Elizabeth Olsen, esta miniserie está basada en una historia real muestra a dos parejas cristianas que se ven involucradas en una tragedia luego de una aventura que termina con una persona asesinada.

The Last of Us

El mercenario Joel Miller (Pedro Pascal), es contratado para escoltar a una joven niña llamada Ellie (Bella Ramsay), obligando al dúo a emprender un largo viaje en medio de un mundo post apocalíptico con la esperanza de encontrar una cura para la humanidad.

Reciente estrenos en HBO Max

Evil Dead: El despertar (+18)

En esta nueva entrega, un grupo de niños descubre unos discos de vinilo y un misterioso libro liberan a un aterrador demonio en la tierra, el cual comienza a atacar y poseer a los distintos miembros de una desafortunada familia.

And Just Like That (+16)

En su segunda temporada, Carrie Bradshaw deberá replantearse su vida, al quedar como la única productora a cargo de su famoso podcast. Por otro lado, el regreso de su ex prometido, Aidan Shaw (John Corbett) revive antiguas pasiones y reuniendo nuevamente a la ex pareja.

Warrior (+16)

Cada jueves la serie inspirada en una historia de Bruce Lee está liberando nuevos episodios de su tercera parte. En ella, Ah Sahm, el prodigioso luchador de artes marciales, se enfrenta a nuevos peligros luego de que la muerte del alcalde desata una guerra entre las mafias y la policía en las calles de San Francisco.

The Righteous Gemstones (+16)

En su tercer ciclo, la familia de pastores televangélicos entra en caos una vez que su líder, Eli Gemstone encarnado por el gran John Goodman– decide retirarse, dejando a sus tres hijos a cargo de la administración de la comunidad religiosa, dando paso a una enorme cantidad de situaciones ridículas y mucha comedia.