La música no para de llegar a Chile y este viernes se vivirá un íntimo concierto en el Teatro Coliseo con Kuervos del Sur; banda chilena que invitó al cantautor Nano Stern y al grupo argentino Eruca Sativa.

Cumpliendo 16 años en la música, el trío compuesto por Gabriel, Lula y Brenda vuelve a nuestro país a participar de este concierto como banda invitada junto a Nano; pero no será el único.

Luego de presentarse en 2023 por última vez con motivo de su gira de los 15 años, Eruca Sativa vuelve con show propio en Club Chocolate el próximo 5 de diciembre (entradas a la venta por Passline).

En RedCarpet tuvimos la oportunidad de hablar con los tres en la previa de estos shows y también para hablar de música latina.

Representando el rock y el folklor

La banda tiene sus raíces en el rock argentino y también en un sentimiento que va más allá de lo musical. Y nos contaron de esta invitación de Kuervos del Sur para volver a Chile este 5 de julio:

“Es una invitación que viene previo a la pandemia que nunca pudimos concretar, que íbamos a cantar en el Teatro Caupolicán. Con quienes venimos forjando una relación a distancia muy linda, nos recibieron la primera vez que tocamos acá en la batuta e hicimos un show juntos. Fue nuestro primer arribo a Santiago y fue muy emocionante, el público era muy compatible y las bandas igual”, comentó Lula sobre la invitación de Kuervos.

Complementó con que “nos sentimos muy bien recibidos por los artistas locales, sobre todo por todo el contenido político de Kuervos que es muy afín al nuestro. Como una búsqueda de una batalla social, hay un movimiento social muy grande aquí en Chile que no se hace eco en los más masivos”.

Como bandas que los identifican en Chile, Los Jaivas fue el nombre que más se repitió en la entrevista, de quienes a lo largo de los años han podido mantener un estilo y de manera masiva, pese a que actualmente no es lo que más atrae.

Nano Stern, con quien compartirán también este viernes, es parte de esa identificación, aunque revelan que es primera vez que compartirán con él en el escenario.

Lula, Gabriel y Brenda componen Eruca Sativa.

Sobre el show en Teatro Coliseo, adelantaron que “va a haber cruces, estamos contentos de que se pueda dar eso. En Argentina se dice que se “topan” los artistas del folklor y pasan cosas muy lindas”. Lula subirá a cantar con Kuervos por el homenaje a los 15 años de su disco, siendo una “super celebración”, como explicó.

Su relación con Chile

En tres oportunidades han estado en Chile, con dos grandes noches que quedan en su recuerdo por la relación con los chilenos, relata Brenda:

“Nos reciben muy bien, nos gusta. Estamos en plan de afianzar esta relación, estamos muy cerca, pero a veces cuesta llegar a Chile. De a poco lo estamos logrando, hay mucha afinidad. El año pasado notamos que conectamos muy bien con la gente, hay una afinidad con lo ideológico y lo sonoro. Nos sentimos muy festejados como banda, y tenemos ganas de volver”.

Lula agrega que “la primera vez que vinimos, tenía 10 años la banda, nos llevó 10 años cruzar la cordillera, no encontrábamos a nadie que nos traiga, visas de trabajo, etc.; había muchos impedimentos. Y cuando vinimos fue muy flashero, coreaban los temas“.

Sobre esa experiencia, Gabriel cuenta que “tuvimos que agregar un tema que no estaba en la lista, y lo cantamos porque lo empezaban a corear. Fue muy mágica esa primera llegada”.

“La última en Club Chocolate fue una bomba, con más público que quería conocer a Eruca. Hubo esa mixtura con la música local que nos encanta”, finalizó Eruca sobre ese show.

Los referentes tras 16 años

Es claro que cuando una banda inicia, tiene varios referentes e ídolos, pero tras 16 años como los que tiene Eruca Sativa, eso va cambiando:

“Hay muchísimos grupos, en eso no sé si tenemos los mismos como banda, quizás sí. Al hablar de actuales se me viene a la mente Anita Tijoux, por su compromiso político y su música me encanta. Me gustan muchas cantautoras de Argentina”, cuenta Brenda, sumando a Nano Stern. Lula agrega a Camila Moreno como otra chilena que le gusta.

“De este último tiempo, lo lindo que está pasando en Latinoamérica es que nunca bajó el nivel de producción musical, siempre salen cosas nuevas y van surgiendo artistas. Es muy valioso, no sé si se da en todas partes del mundo”, explica Gabriel.

El crecimiento de los conciertos en Chile y los festivales

Otro punto clave en la música actual son los festivales. Sumado a los conciertos que cada vez son más tras la pandemia, los festivales también han encontrado su espacio.

En Latinoamérica no son pocos los eventos masivos con un montón de artistas que reúnen a cientos de miles de fans. Un punto que grupos como Eruca Sativa también ha sabido aprovechar.

Recientemente, estuvieron en Coskin en Uruguay y han participado también de la versión en Córdoba:

“Después de la pandemia hubo mucha gente yendo a festivales; en 2022 en Coskin Argentina recién saliendo de la pandemia el entusiasmo de la gente era impresionante, los festivales se han transformado en un punto de encuentro para las personas“, recuerda Gabriel.

Para sumar que “el sentido de los festivales es eso, uno va en busca de algo y se encuentra con un montón de propuestas que uno dice ‘wow, ¿de dónde salió este grupo?’; a todos nos pasó de ir a un festival y te guste más una banda que de la que fuiste a ver”.

Sobre la opción de ir a un festival a Chile, como Lollapalooza o Fauna Primavera, Brenda responde que “nos encantaría ir a un festival en Chile, se da con el tiempo o con una invitación o estar en el momento indicado. Es una forma que un montón de gente que por el nombre de la banda no le da play de manera online, y en un festival capaz que les llega”.

Ya pensando en el show de diciembre, donde se reencontrarán con el público en este show íntimo en solitario, y seguro muchos de este viernes se repetirán, Lula adelanta cómo se preparan para esa visita:

“Tenemos muchas ganas ya de volver a dar un show nuestro en Santiago, este viernes que será breve para celebrar este encuentro con Kuervos y Nano Stern. Y prepararnos para diciembre, que si todo sale bien, traeremos música nueva. Seguramente varias cosas nuevas sonarán que ya están sonando en Buenos Aires”.