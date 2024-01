Karol Dance es un conocido animador de la televisión chilena y que tras el estallido social, el comunicador se retiró de las pantallas, concretando así nuevos proyectos personales. Asimismo, se dio a conocer una entrevista a Karol por parte del programa “Revelando incógnitas” de Tik Tok, donde el indica cómo fue su llegada a Mega durante su periodo estrella en la TV nacional.

En esa conversación, el hombre dio a conocer un lamentable momento con los productores de Canal 13, en donde señala que se le ofreció primero una propuesta que finalmente cambió repentinamente sin que él supiera. Por ese lado, Karol reveló detalles de cómo se comportaron los del canal de Lucksic y cómo resolvió la oferta laboral decidiendo marcharse a Mega.

Karol Dance revela desaire de Canal 13

Durante la entrevista, el animador comenta que durante el mes de diciembre revela que no firmará contrato con Chilevisión debido a que se le ofreció una oportunidad única en Canal 13. “Comencé a grabar los pilotos y derrepente llega el 04 de diciembre y le digo a la persona que me contesta, ‘¿oye cuando vamos a firmar el contrato?’.

“Y me dice, ‘no pero no hablemos de esas pajas ahora, hay que seguir trabajando’, y yo le dije: ‘ya avisé en Chilevisión, ya encontraron mi remplazo, si quedo como agente libre, mi valor baja'”, revela Karol.

Luego en la entrevista señala que conversa con el encargado de finanzas, y le ofrece un contrato que sólo era por el proyecto que duraba seis meses y con un valor similar al que ganaba en Chilevisión. “Lo que te ofrecieron es una locura, este es el contrato que te podemos ofrecer“, comenta Karol sobre las palabras que recibió en Canal 13.

“Y yo le digo pero w… esto no es lo que conversamos, y me dice: ‘mira yo no sé que habrás hablado con esa persona pero aquí el que ve el tema de las lucas soy yo'”, señala el comunicador.

Tras lo sucedido, el joven comenta que se fue molesto de la reunión. Luego le llega una gran sorpresa. Karol es invitado al matrimonio de Arturo Vidal y en el urinario se encuentra con Luis Jara. Durante esa conversación, el cantante chileno le indica si puede comentar su situación a Mega porque en el matinal se quiere construir un equipo humano que parezca una “familia” y se necesita alguien joven.

Finalmente, Megavisión le ofrece un contrato de dos años con un valor parecido al que quería y piensa que es una gran oportunidad. “Me voy a Canal 13, me siento con el sujeto de finanzas y ¿sabes lo qué me dice?: ‘esta artimaña yo la conozco, estas tratando de negociar, pero no tienes ninguna oferta, así que si la tienes tómala, pero la propuesta de Canal 13 es esta”.

De ese modo, Karol señala que se sintió ninguneado pero que toma la decisión de irse a Megavisión, ya que el equipo del canal le ofrecían firmar el contrato de inmediato. “Tuve cinco tremendos años en la televisión. La mejor decisión que he tomado”.