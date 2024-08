Un intenso momento se vivió durante la última competencia de equipos en ¿Ganar o Servir? entre Facundo y Pangal, en donde el argentino emplazó al ganador de “Año 0” por empujarlo tras finalizada la competencia, lo que resultó en un fuerte cruce entre ambos.

Todo comenzó luego de la prueba entre Resistencia y Soberanos, en donde a pesar de que los dirigidos por Pangal terminaron primero, la victoria terminó en manos del otro equipo por un error técnico que cometieron los verdes.

Esto generó la eufórica celebración de un equipo y la potente molestia del otro. En esos momentos, cuando se reveló el resultado, se escuchó a Facundo decir: “¡No me toques!, no se toca o te voy a tocar yo también”.

Facundo vs Pangal

Luego de que los equipos se dirigen al podio y Facundo celebra gritando: “Concentrados hay que estar. A servir ahora”, Rai se acerca a su compañero y le dice “No puedes dejar que te empujen así hermano“, refiriéndose al cruce que tuvo con Pangal.

A lo que el argentino le replica que lo emplazará inmediatamente, ya que no va a dejar que nadie lo pase a llevar. Sin embargo, cuando se acercó al deportista para enfrentarlo por lo sucedido, Pangal le pidió que se aleje. “No me hablis ahora, ahora no. Sale, sale, sale”.

Para después reclamar molesto: “Gritando en el oído el hue… estúpido (…) pégame ahora, aquí estoy”, mientras que Facundo respondía: “No, yo estoy hablando ahi, no me tienes que poner un cabezazo. “

“Sale hueo…, se mete, el capitán es este hue… se mete y se mete”, le contó Pangal a Austin.

Por su parte, Facundo emplazo a su amigo Austin. “Yo aguanto todo, pute…, pero tocar no, yo no toco a nadie (…) No permitas que me toque, nadie me va a tocar… ¿lo estás justificando?”.

“No me jodas, te gusta gusta, me estai gritando y me gritai”, le reclamó Pangal, mientras que el argentino continuó muy molesto por lo sucedido. “No siempre tienes la razón, no eres el dueño de la verdad”.

Revisa el momento a continuación