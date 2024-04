La ex Mekano estuvo en Podemos Hablar y reveló su opinión sobre la decisión de su ex suegra.

Daniela Aránguiz estuvo presente en Podemos Hablar en donde se refirió a demanda de la diputada Maite Orsini en su contra por el delito de injurias y calumnias. Además de presentar más de 73 páginas como pruebas, se reveló que entre los testigos de la parlamentaria se encuentran el ex esposo de la panelista de TV, Jorge Valdivia, y su ex suegra, Elizabeth Toro.

Acerca de los cargos que se le acusan, la ex Mekano señaló que ella envió los mails a su ex pareja, no a Maite. “Todavía no puedo creer la poca hombría de una persona en mostrarle los correos de su exesposa y madre de sus hijos a su polola nueva”, expresó.

Al ser consultada sobre si esperaba la acción judicial, señaló: “Yo de Jorge ahora me espero lo que sea, y de ella también, porque todo lo que he visto durante todo este tiempo han sido mentiras y aquí no hay ninguna calumnia”.

Los testigos de Maite Orsini

Daniela fue consultada por Julio César sobre la decisión de su ex suegra de testificar a favor de la nueva pareja de Jorge Valdivia, la diputada Maite Orsini, revelando que esa situación es la que más la impacta, por la relación que tuvieron durante las casi dos décadas de relación entre ella y el ex futbolista.

“Lo que más me duele de esta demanda, lo quiero decir públicamente, que el testigo de Maite sea mi suegra. Eso es lo más doloroso”, expresó.

“La testigo de Maite es mi suegra. La que muchas veces invité a viajar con nosotros para nuestras vacaciones, la que muchas veces le regalé cirugías plásticas, la que muchas veces la tuve en mi casa semanas porque estaba muy sola y le tenía un cariño gigante”, reveló.

Añadiendo que la última vez que conversaron fue cuando ella le agradeció por el cuidado a sus hijos. “La última conversación que tuve con ella fue darle las gracias y decirle ‘gracias, porque estas vacaciones, si tú no hubieras estado con mis hijos hubieran estado muy solos’”.

“Gracias por hacerles un plato de comida, por cuidarlos, en las vacaciones que le correspondían al papá con ellos”, puntualizó, añadiendo: “Me duele porque no me lo espero, no me espero tanta traición junta. De la demanda lo que más me duele es eso”.