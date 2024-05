Una inesperada noticia recibieron los fans de Yellowstone cuando se reveló que Kevin Costner, quien interpretó durante el debut de la serie al patriarca de la familia Dutton, John, dejaba la serie durante la segunda parte de la quinta entrega, la cual no estuvo exenta de polémicas.

Frente a eso, el ganador del Globo de Oro conversó con la revista GQ en donde se refirió a su salida de la exitosa producción, entregando los motivos de su decisión.

¿Por qué Kevin Costner dejó Yellowstone?

El actor señaló que su salida se debe principalmente a la programación de las grabaciones, las cuales fueron retrasándose debido a distintos factores, como la pandemia, las huelgas de la industria, etc. “Muy rara vez comenzamos [la producción] cuando dijimos que lo haríamos, y no terminamos cuando dijimos que lo haríamos”.

“Y eso me parecía bien…”, añade, “pero no era una tendencia que pudiera continuar para mí”, expresó el actor, quien confesó que el punto de quiebre de la situación para él fue cuando la cadena, Paramount Network y 101 Studios, decidió dividir la quinta entrega en dos.

“Su gran plan era hacer de repente ocho [episodios] de vez en cuando, y luego, en otoño, hacer ocho más”, recuerda. “Dije: ‘Tengo un contrato para hacer Horizon (El western que dirige y protagoniza), tengo gente y dinero’. Creo que existía la creencia de que no podría montarlo”, expresó.

Tras esto, el actor explicó que les comunicó a la producción que tenía una semana libre para poder trabajar en la serie, sin embargo, la situación fue sacada de contexto y la noticia se propagó en distintos medios. “Y a alguien se le ocurrió la idea de que sólo quería trabajar una semana”, explicó. “Y eso ha sido algo que he visto en las revistas: que solo he querido trabajar una semana”.

Costner señala que ese no era el caso. “Mi gran decepción es que nunca escuché a Paramount o 101 realmente salir en mi defensa y decir: ‘Eso no es cierto’. Iba a hacer tres temporadas más… Eso realmente me molestó, que ninguno de ellos intentara dejar las cosas claras”.

Asimismo, el actor reveló que volvería a interpretar el papel. Por el momento, la serie se encuentra filmando la segunda parte de la quinta temporada, en donde John no será parte.