Un nuevo estreno se ha presentado en streaming. Se trata de la película “La Ballena”, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Brendan Fraser, la cual le otorgó al actor su primer premio Oscar como Mejor Actor Protagonista y también premios en los Critics’ Choice Awards y los Screen Actors Guild Awards. Conoce cuándo y dónde se estrena online.

¿Dónde ver La Ballena en streaming?

La película puede verse a través de la plataforma Paramount +. Así que si no alcanzaste a ver el film por la pantalla grande, podrás disfrutarlo a través de la comodidad de tu hogar.

Este lanzamiento es una gran oportunidad para que la cinta siga llegando a los ojos de sus espectadores, ya que el trasfondo del largometraje, nos muestra la importancia de la salud mental y lo importante que es poder tratar en mayor profundidad estos temas.

Por ese lado, el trasfondo de su argumento, tocó internamente a su intérprete principal, Brendan Fraser, quien estuvo alejado de la industria cinematográfica tras su acusación de agresión sexual contra el expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, en 2003. Aquel hecho, junto con otros problemas personales, lo llevó a desaparecer de las producciones fílmicas durante varios años.

“Si tú, como Charlie, a quien interpreté en esta película, de alguna manera, luchas con la obesidad o simplemente te sientes en un océano oscuro… Quiero que sepas que si tú también logras tener la fuerza de levantarte e ir hacia la luz, buenas cosas pasarán“, declaró Brendan Fraser, al recibir el galardón a Mejor actor durante los Critics Choice Awards de este año.

Una intensa caracterización de personaje

Brendan tuvo que vivir un agudo proceso de maquillaje para personificar a Charlie, lo cual es un notable esfuerzo como actor desarrollar que pudo obtener reconocimiento por parte de la academia.

El intérprete compartió durante una entrevista con Variety que el empleo de prótesis de gran peso para su papel le llevó a desarrollar músculos que desconocía tener. Además, el diseñador de maquillaje, Adrien Morot, señaló que el proceso requirió que el actor permaneciera sentado durante seis horas diarias para completar su transformación, que pesaba alrededor de 136 kilogramos.

“Incluso sentía una sensación de vértigo al final del día cuando me quitaron todos los aparatos; fue como bajar del muelle a un barco en Venecia. Esa [sensación de] ondulación. Me dio aprecio por aquellos cuyos cuerpos son similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para habitar ese ser físico”, señaló en la entrevista.

¿De qué se trata “La Ballena”?

La trama narra la vida de un maestro de inglés que lleva una vida solitaria y lucha contra la obesidad severa. Su objetivo es reestablecer un vínculo con su hija adolescente, en un último intento de buscar la redención.

¿Qué ha dicho la crítica de “La Ballena”?

Algunas de las críticas de “La Ballena son las siguientes:

Silvia Mariscal reseña en Revista Mutaciones:

“Un camino duro, doloroso y agonizante pero que, sin duda, merece la pena (…) Aronofsky no incluye elipsis, no escatima a la hora de mostrar los aspectos más miserables de la situación de Charlie, las cicatrices de su vida y el horror de su condición y hace que la película sea muy difícil de ver de principio a fin. No obstante, dentro de todo ese drama, podemos vislumbrar un halo de luz a través de Charlie.

Desde El Diario, Javier Zurro describe:

“… Aronofsky construye este drama psicológico sobre la redención y la necesidad de amar como si fuera un thriller. Tensando la cuerda poco a poco, sin recurrir a excesos sentimentaloides y llegando a un clímax que arrasa. Un filme que comienza descolocando, hasta que uno entiende que dentro impera un cuento sobre cómo los seres humanos son incapaces de no cuidarse”.

En Rolling Stone Colombia, André Didyme-Dome apunta lo siguiente:

“… una cinta melancólica que nos conmueve y sacude profundamente, pero que también contiene un aire esperanzador, muy cercano al de la obra maestra Ikiru de Akira Kurosawa, en la que un hombre que sabe que le quedan pocos días de vida, y que en vez de disfrutar los pocos días que le quedan de una manera hedonista, decide tratar de dejar un mundo mejor para aquellos que continuarán viviendo“.