El documental “El Lado Oscuro de la fama Infantil”, en donde reconocidos actores de televisión revelan los complejos momentos que vivieron durante la producción de sus programas, llegará a pantalla en Latinoamérica de la mano de popular plataforma de streaming.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV es un documental de ID en donde varios ex estrellas de Nickelodeon, incluidos los miembros del elenco de All That, Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan y Bryan Hearne, hablan sobre el “ambiente tóxico” que supuestamente Schneider fomentó mientras supervisaba series como Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam y Cat.

Asimismo, Drake Bell, reveló que fue víctima de abuso sexual mientras grababa la serie Drake & Josh a manos de Brian Peck, el coach de voz.

¿Cuándo se estrena y en qué streaming estará?

La serie llegará el próximo 16 de abril a la plataforma de MAX. Revisa el avance a continuación.

Quiet on set: El Lado Oscuro de la fama infantil

“Trabajar para Dan era como estar en una relación abusiva”, compartió un actor anónimo de Nickelodeon, mientras que otro recordó haber presentado denuncias contra Schneider por discriminación de género, ambiente de trabajo hostil y acoso.

Sin embargo, el documental también se enfoca en otros tres hombres, denominados “depredadores” en el tráiler, que trabajaron en Nickelodeon durante un breve período de tiempo y supuestamente fueron “verdaderos pedófilos en el set” durante su mandato.

Uno de los hombres en cuestión es Brian Peck, quien apareció en episodios de All That y The Amanda Show y, en 2004, fue declarado culpable de acto lascivo contra un menor.

Mientras tanto, Schneider fue retirado de Nickelodeon en 2018. En ese momento, se informó que miembros de su personal habían presentado “múltiples denuncias de comportamiento abusivo” contra Schneider.

Luego, en 2021, se informó que ViacomCBS había llevado a cabo una investigación interna de Schneider antes de su salida de Nickelodeon; En esa investigación se encontraron pruebas de abuso verbal, aunque no pruebas de conducta sexual inapropiada.