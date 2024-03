Ex actriz de Nickelodeon revela abusos en su libro: "Me alegra que mi madre haya muerto"

Jennette McCurdy publicó “Me alegra que mi madre haya muerto”, un libro que ha dejado perplejo a cientos de lectores al rededor del mundo y en Estados Unidos. A través de la escritura, la joven ex actriz de la serie Sam & Cat, reveló un crudo testimonio sobre los abusos ocurridos en Nickelodeon cuando era actriz, denunciando a “El Creador” quien es Dan Schneider, como también la abusiva crianza de su madre.

Incluso el libro relata el momento en que cuando la Jeannette se retira del canal infantil, le ofrecen 300 mil dólares por su silencio. El medio Vanity Fair publicó el extracto que detalla los hechos.

“Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar… No aceptaré dinero para callar”, había dicho McCurdy, después de notar que esa suma era específicamente para no delatar a “The Creator”.

“¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo $300,000 en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso The Creator? Esta es una red con programas hechos para niños”, escribió.

Jeannete McCurdy habla sobre abusos en su etapa de actriz

“Estaba esta parte de mi vida tan cursi, tan brillante y perfecta, tan falsa”, le dijo al diario estadounidense The Washington Post. “Y luego estaba la parte dolorosa, real, cruda, esa parte que pasaba completamente desapercibida“.

La madre de Jeannete, tenía el sueño de ser actriz, por tanto, de acuerdo al libro, todos esos deseos frustrados se reflejaron en ella.

“Si empiezo a crecer, mamá no me querrá tanto”, de acuerdo a reportes, esta es una frase que se presenta de forma permanente en el libro debido al miedo de Jeannette porque su cuerpo de desarrollara.

Debra, su madre, indujo a Jennette de 11 años a hacer en su vida diaria un constante recuento de calorías. Así, su madre le ordenó comer mil calorías diarias y Jennette, con tal de ver feliz a su progenitora, decidía comer la mitad de ello.

A sus 12 años, McCurdy seguía siendo talla 7. Pero todo empeoró a los 16, cuando McCurdy tuvo su primera menstruación.

Su cuerpo comenzó a desarrollarse y sentía el horror de ser mujer.

Y no solo es eso, la madre de la actriz obligaba a Jeannete a bañarla ella misma para examinar sus cambios físicos y hacerlo frente a sus hermanos de la misma edad.

“Fue como cuando tienes un mejor amigo y compartes todos esos secretos. Sientes que es una forma de intimidad. Eso es lo que hizo mi madre conmigo. Solo que no era amistad. Era abuso“.

Denuncia a Dan Schneider productor de Nickelodeon

“The Creator”, según el libro es Dan Schneider. En sus memorias, Jeannete señala que la incitaba a beber alcohol a muy temprana edad. El productor presionaba a hacerlo y justificaba sus actos diciendo que otros actores también bebían.

“Los chicos de Victorious se emborrachan juntos todo el tiempo. Los niños de iCarly son tan sanos. Tenemos que darles a ustedes un poco de ventaja”, le dijo.

También indica que se sintió abusada fisicamente.

“Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que sea ‘The Creator’ quien los elimine. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo”.

Además, Jennette McCurdy tenía bulimia y estrés laboral. “Quedan veinte días después de hoy. Sólo cuatro episodios más. Y aun así, no estoy del todo seguro de poder seguir adelante hasta entonces”, señala.

El infierno de Nickelodeon

Respecto a los abusos del productor, se estrenó un documental llamado Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV de Investigation Discovery, el cual consiste en una serie de cuatro partes sobre el trabajo en Nickelodeon, incluyendo el ambiente a cargo del exproductor Dan Schneider, y lo que entrevistados describieron como un ambiente destructivo y perjudicial de trabajo.

Cabe señalar que aparece Jared Drake Bell, el protagonista de Drake and Josh, quien habla sobre los abusos de Brian Peck, un entrenador de diálogo de Nickelodeon.

Sin duda un sólido material testimonial y de investigación que debe ser visto. La producción está disponible en MAX, Estados Unidos.