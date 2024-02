La polémica sigue y es que tras la publicación de Sebastián Ramírez en su cuenta personal de Instagram en donde se defendía luego de ser detenido durante la tarde este miércoles 7 de enero pasado ahora la que es su ex pareja ha salido a aclarar las cosas.

Mediante historias en su cuenta de Instagram, la influencer Catalina Gaete decidió publicar una serie de ocho historias con texto defendiéndose y al mismo tiempo funando al chico reality. De estas seis las dos primeras ya fueron borradas de su Instagram, dejando solo las últimas seis.

Le respondió con todo

A sus más de 50 mil seguidores, la influencer les reveló más detalles de lo que había pasado el día anterior después de su cumpleaños. Y es que según su propia historia está no sería la primera vez que denuncia a Tatán por violencia.

“No quise seguir con esto; por nuestras familias. Psicópata mentiroso. Te cavaste tu propia tumba. El 5 de diciembre de denuncié la primera vez y la retiré porque siempre causabas en mí culpabilidad, ayer fue la segunda y última denuncia, que NO voy a retirar y seguiré hasta el final“, mencionó en su primera historia, misma en la que añadió que trato de dejarlo varias veces pero que volvía con él debido a sus manipulaciones.

“Te di oportunidades, aún así sabiendo de tus graves problemas psicológicos. Psicópata antisocial con rasgos narcisistas. Diagnosticado“, escribió.

Uno de sus comentarios más fuertes en esta primera historia revela que ella sabría que Sebastián le habría pegado a otra de sus ex, de los que ella misma tenía registro ya que se había contactado con ellas.

“Tu nunca ibas a asumir tu responsabilidad por tu ego frágil. Me golpeaste a mi y a otras ex. Tengo sus testimonios en mis manos. Y fueron ellas quienes me contactaron para dar su versión“.

Asimismo compartió una foto con él en la que puso que no le tenía miedo y que ya no iba a soportar más.

Puedes revisar las primeras dos historias a continuación:

Anuncia denuncia

En las siguientes historias la joven de 25 años reveló un comentario que hizo una de sus amigas, al parecer en la publicación de Sebastián, en dónde se revelaba que no era la primera vez que se le pegaba.

Junto con esto, Catalina reveló que odiaba la revictimización revelando que además todo comenzó con violencia psicológica. Junto con esto señaló que su entorno sabía lo que estaba pasando.

“Me criaron como el hierro, pero con el corazón más noble que existe en la tierra. Te creí todas tus mentiras al principio, pero después super con el monstruo que trataba, empezaste con violencia psicológica, y la física fue al final“, añadió.

“Quienes estaban a nuestro alrededor sabían de la relación tormentosa. Si yo soy la mala, porqué Carabineros sacó fotos al palo que me quebraste en la cabeza, y te fuiste tú detenido y no yo? Si la violencia era equitativa ambas partes nos hubiésemos ido detenidos, por que el denunciante fue un tercero TÚ CONSERJE!!!“, reveló.

Las siguientes historias contienen un chat con una supuesta Carabinera que fue a la detención del chico reality.

Finalmente destaca que siente pena por sus familias y también culpa, destacando que “Podría hacerte tanto daño si quisiera, pero no soy igual a ti. Siento empatía y amor“.

Todas las historias las finalizó con la revelación de que finalmente va a demandar a Sebastián Ramírez por injurias y calumnias.

Puedes revisar las historias completas a continuación: