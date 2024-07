Daniela Brava se convirtió en la primera eliminada de la segunda temporada de Gran Hermano y conversó con RedCarpet sobre su paso por “la casa más famosa del mundo”.

Este nuevo ciclo tiene un importante cambio, ya que a diferencia de la primera entrega está dividido entre famosos y desconocidos, quienes se dividieron en dos equipos “Team Mata Fama” y “Team Black“, quienes compiten para ver en que lado de la casa alojaran.

Daniela Bravo habla de la convivencia con la Chama

Una de las participantes más populares de la nueva temporada es la ex Tierra Brava, Alexandra Méndez, también conocida como “La Chama”, acerca de cómo fue la convivencia con ella, Daniela señaló: “Con ella nunca conversé, no se dio la instancia. Tampoco vi muchas ganas de conversar conmigo, sentí igual varios desaires, pero claro, en varias situaciones, que lo intenté, traté de romper un poquito esa barrera, no se dio y no entiendo por qué”.

Su paso por Gran Hermano

Al ser consultada su paso por la casa más famosa del mundo, la joven señala que fue “Muy positivo, me encantó. Muchos sentimientos encontrados, en las condiciones que estuve fue muy difícil, pero conocí gente muy linda también y apoyo, y la verdad fue duro mentalmente, muy duro”.

Sobre cómo se toma su eliminación y si esperaba salir del espacio tan pronto, Daniela señala: “Desde el minuto que yo pisé la casa sentí un poquito de mala onda, por parte de algunas personas, pero no me lo tomo mal porque en una semana uno no alcanza a conocer a las personas y sé que esa eliminación fue a base a prejuicios o descarte”.

Acerca de las críticas que ha recibido el team “Mata Fama”, comentó que fue algo que le sorprendió mucho. “Las personas que yo conocí adentro son personas increíbles. Yo viví muchas crisis adentro y todos mis compañeros me apañaban, me sentí muy acogida. Entonces, lo que se mostró afuera realmente no son las personas que yo conocí y eso fue un poco fome”.