Daniela Aránguiz acusó nuevamente a Jorge Valdivia. Y es que la comunicadora, en medios de su pelea con el exfutbolista, reveló un desconocido antecedente de su carrera en la televisión.

Y es que Aránguiz decidió responder totalmente en vivo al comunicado público hecho por el Mago, en donde este mismo le pidió que dejará de hablar de su vida privada. Y es que en el mismo, el Mago incluso la acusó de “usufructuar económicamente su vida pública y privada“.

Podría haber sido conductora de Yingo

La panelista de Sígueme decidió, revelar que de no haber sido por Jorge, ella podría haber terminado animando Yingo, el programa juvenil que se transmitió entre 2007 y 2013.

“Trabajo desde los 17 años en televisión, no solamente habló de ti“, mencionó, para posteriormente agregar cómo desechó trabajar en diversos programas de TV debido a que su exmarido se lo pedía, siendo uno de ellos precisamente Yingo.

“Recuerda que el programa Yingo era mío y no lo hice por irme contigo“, dijo. “Le pueden preguntar a Álex Hernández (director de Yingo). En vez de Catalina Palacios, ese programa lo iba a hacer yo y Mario Velasco. Y yo a última hora le digo al Álex que no, por irme con Jorge Valdivia fue de Chile“.

Esto tiene algunas inconsistencias, y es que en sus primeros años, de 2007 a 2009, Yingo tuvo de animadores de Catalina Palacios y Hotuiti Teao. Posteriormente, en 2009, asumiría Mario Velasco en reemplazo de Hotuiti.

Además de esto, también reveló que rechazó en varias ocasiones participar en Maldita Moda de CHV, esto porque, según sus dichos, Jorge le ofrecía el triple de lo que le ofrecía el canal.

“A mí me invitaban a Maldita Moda. Todas las temporadas Carlos Valencia me quiso tener ahí. Acepté en la última temporada. Decía, ‘Jorge, me van a pagar tanta suma’. Y él me decía: ‘toma, ahí tienes tres veces (el monto). No lo hagas’“.

“Después entendí que yo estando en televisión me podía enterar de muchas cosas que él no quería que yo me enterara“, explicó.