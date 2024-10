El reality de competencia de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, está cada vez más cerca de comenzar su esperada recta final, y recientemente anunció un cambio en su programación.

En los últimos capítulos se vivió la eliminación de Javiera Belén, la inesperada llegada de Austin para el cumpleaños de Fran y una tensa pelea entre Pangal y Luis. Además de un quiebre entre Oriana y Facundo, luego de que la española vio imágenes de su pareja en coqueta actividad con Pamela Díaz, con quien el argentino vivió un romance fuera del encierro.

Por lo mismo, los televidentes no quieren perderse ningún episodio del espacio de competencia que está cerca de definir a los nominados de esta semana.

¿Qué días dan Ganar o Servir?

Originalmente, el espacio se transmitía de domingo a jueves a partir desde las 22.30 horas. Desde hace algunos días esto cambió y ahora el reality emitirá capítulos de estreno de lunes a viernes en el mismo horario, es decir, 22:30 horas, mientras que los domingos se estrena la nueva temporada de Socios por el mundo.

¿Qué pasó en el último capítulo de GoS?

En el episodio de este jueves, los participantes fueron parte de una divertida dinámica liderada por Matías Vega, en donde debían recrear un matinal, el cual titularon “La Comarca” y, como parte del espacio de entretención, les mostraron imágenes inéditas para ellos, como la llegada de Fabio, en donde Austin se molestó por la reacción de Facundo, y una romántica actividad entre el argentino y Pamela Díaz.

Allí, Facundo y la Fiera debieron reinterpretar una escena de Ghost, lo cual causó la molestia de Oriana, quien desmintió a su pareja quien le aseguraba que él le contó lo sucedido.

“No me había contado para nada que era así (…) qué coñ… me contaste, eres un mentiroso, no te voy a dar la razón”, tras esto, la española se puso a llorar, muy afectada por lo sucedido.

Revisa el momento a continuación