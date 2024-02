El show continúa en el Festival de Viña del Mar y en la tercera noche será la ocasión para ver a una clásica banda de la música latina. Maná regresa a la Quinta Vergara luego de una larga ausencia, aunque este escenario está lejos de ser nuevo para ellos.

La banda mexicana cuenta con una gran trayectoria musical, la cual los ha llevado a presentarse por todo el mundo. En Chile son muy reconocidos y suenan a diario en las radios nacionales. Liderados por Fher Olvera, regresan a Viña del Mar luego de 11 años. A pesar del tiempo, se espera que conquisten al Monstruo y lo pongan a cantar con sus grandes éxitos.

¿Cuántas veces ha estado Maná en el Festival de Viña?

Con la participación en Viña 2024, Maná sumará su quinta presencia en la Quinta Vergara. De la actual edición, son quienes más veces han estado junto con Alejandro Sanz, quien también pisó este escenario en cinco ocasiones. Los mexicanos dijeron presente anteriormente en 1994, 1996, 2003 y 2013.

¿Quién se presentó en más ocasiones en Viña?

Ni Maná ni Alejandro Sanz están en el podio de este ranking. El primer lugar le pertenece a Gloria Benavides “Cuatro Dientes”, quien llegó a la Quinta Vergara en 11 ocasiones. Miguel Bosé le sigue con 10 presentaciones, mientras que en el tercer lugar empatan Chayanne, La Ley, Luis Jara, Firulete, Coco Legrand y Dino Gordillo con 7.

Vuelven a la Quinta

11 años han pasado desde la última presencia de Maná en Viña. En medio de estos años, la banda se refirió al conflicto diplomático entre Chile y Bolivia por una salida para el mar de estos últimos. A raiz de esto, muchos pensaron que los mexicanos no regresarían al país, pero el propio Fher Olvera descartó eso.

“Tenemos amigos chilenos y es este pues un país que nos ha dado mucho y simplemente no vamos a decir que no vamos a venir a tocar acá“, explicó el líder de Maná. Esta noche también estará Luis Slimming en el humor y Men at Work.