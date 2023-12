La querida franquicia de libros de Percy Jackson de Rick Riordon llegó con nueva vida a Disney+. La serie de live action llegó a la pantalla el pasado 20 de diciembre con sus primeros capítulos, en donde el actor Walker Scobell interpreta al semidiós e hijo de Poseidón.

La serie, que sigue los eventos de The Lightning Thief, el primer libro de la serie, presentará varios cambios clave, incluido el regreso del malvado padrastro del protagonista, Gabe, interpretado en Percy Jackson and the Lightning Thief de 2010 por Joe Pantoliano. El actor de The Might Ducks: Game Changers, Timm Sharp, lo interpretará en la serie de Disney+.

Tras la buena recepción de los fans frente a los dos primeros capítulos, los televidentes se preguntan cuándo se estrenarán los nuevos capítulos de la ficción.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de Percy Jackson?

El nuevo capítulo de la serie llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 27 de diciembre. Revisa el horario del país a continuación.

México: 02:00 AM

Nicaragua: 02:00 AM

Costa Rica: 02:00 AM

El Salvador: 02:00 AM

Colombia: 03:00 AM

Perú: 03:00 AM

Venezuela: 04:00 AM

Bolivia: 04:00 AM

Argentina: 05:00 AM

Uruguay: 05:00 AM

Brasil: 05:00 AM

Chile: 05:00 AM

España: 09:00 AM

Revisa el tráiler de Percy Jackson a continuación

¿Cuál es la fecha de estreno de los próximos capítulos?

La serie tendrá 8 capítulos los cuales se estrenarán semanalmente hasta el 30 de enero.

Capítulo 1 y 2: Miércoles 20 de diciembre

Capítulo 3: Miércoles 27 de noviembre

Capítulo 4: Miércoles 3 de enero

Capítulo 5: Miércoles 10 de enero

Capítulo 6 miércoles 17 de enero

Capítulo 7: Miércoles 24 de enero

Capítulo 8: Miércoles 31 de enero

¿Cuál es la trama de Percy Jackson y los dioses del olimpo?

Basada en la serie de libros más vendida del galardonado autor Rick Riordan, Percy Jackson and the Olympians es una serie original de Disney+ que cuenta la fantástica historia de un semidiós moderno de 12 años, Percy Jackson, que acaba de llegar. a aceptar sus nuevos poderes divinos cuando el dios del cielo Zeus lo acusa de robar su rayo maestro.

Con la ayuda de sus amigos Grover y Annabeth, Percy debe embarcarse en la aventura de su vida para encontrarlo y restaurar el orden en el Olimpo.

¿Cuál es el elenco de la serie?

El elenco de Percy Jackson incluye a Virginia Kull (NOS4A2) como Sally, la madre de Percy; Glynn Turman (Queen Sugar) como el centauro Quirón, que entrena a los héroes; Megan Mullally (Will & Grace) como la profesora de matemáticas de Percy, la Sra. Dodds, también conocida como Fury Alecto, quien fue enviada por Hades; Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) como el consejero del campamento Sr. D (el dios griego Dioniso); Timm Sharp (The Mighty Ducks: Game Changers) como Gabe Ugliano, el padrastro de Percy; Charlie Bushnell (Diario de un futuro presidente) como Luke, el hijo de Hermes, y Dior Goodjohn (Jefe de la promoción) como Clarisse, la hija de Ares.