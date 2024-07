Una divertida situación se vivió en las redes sociales de Cony Capelli. Y es que la ganadora de Gran Hermano Chile actualmente se encuentra trabajando en CHV con grandes proyectos por delante.

Una de las cosas que se rumoreaba era que iba a participar en la nueva temporada de Top Chef VIP en el canal, algo que terminó siendo confirmado por la misma joven en sus redes sociales al responder preguntas en sus historias.

Y es que en estas mismas historias se le vio junto a Héctor Morales, otro de los que también sonó como confirmado para el programa de cocina. Ambos estaban usando sus uniformes y con eso se terminó de confirmar su participación.

Eso sí, la ganadorano estaba sola y es que también se vio a otra reconocida participante de Gran Hermano Chile en uno de sus videos.

Con gracioso y viral video

En una de las tantas preguntas que se le hicieron a la ahora participante de Top Chef VIP, se le preguntó si volvería a trabajar en algo nuevamente con Eskarcita, una de las finalistas de GH.

“La verdad es que no me gustaría estar vinculada a nadie ni nada que tenga que ver con un reality, o sea lo encuentro atroz. Lo encuentro matado eso de los realitys. Es gente terrible, atroz. Yo misma soy una atrocidad. Entonces no quisiera tener nada que ver con eso“, mencionó Cony para posteriormente mostrar a Eskarcita en su video.

“Realmente cero, cero, cero posibilidad. Nada que ver con nosotros“, respondió la joven con una cara llena de risa.

Revisa el divertido video de Cony con Eskarcita

Junto con este divertido video, Cony también terminó por confirmar la llegada de Eskarcita a Top Chef VIP 2 y es que hace un par de semanas que “La Chessy” habría revelado en sus redes sociales que había firmado contrato con CHV.