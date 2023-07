Este domingo ya pasado los participantes de la casa de Gran Hermano tuvieron una de sus dinámicas, la que consistía en que cada compañero debía responder una pregunta y en base a esto los demás le harían más preguntas.

Fue aquí dónde nos enteramos de varios secretos de los participantes y uno de ellos fue la confesión de Coni, dónde nos reveló cosas de su antigua relación.

Dura confesión

Bajo la pregunta de “¿Qué le dirías a un ex gran amor?” la jugadora de 27 años solo dió grandes palabras para su ex deseandole lo mejor a pesar de que su relación no funcionó en su momento.

Aquí después de responder a la pregunta principal la bailarina continúo respondiendo preguntas que le hicieron sus compañeros como por ejemplo “¿Cuánto duraron?”.

Pero una de las preguntas que más complicó a Coni fue la de Jorge, quién le pregunto si pensaron en tener hijos. Aquí la joven respondió que estuvo embarazada de esa persona.

“Estoy lo voy a contar porque creo que es un buen mensaje para afuera. Yo estuve embarazada, pero aborté. Aborte a los 3 meses porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo“, destacó.

“Me acuerdo que me puse a llorar, él me abrazó y yo enseguida le mire y le dije yo no voy a tener a este niño, no lo voy a tener, lo voy a abortar y no me va a importar lo que tu pienses“.

“Él me apoyó, yo creo que él tampoco quería pero él pensó que yo no quería porque era muy joven, porque tenía muchas cosas que hacer por mi vida“, explicó.

“Pero en verdad yo no quería porque nuestra relación era muy mala y yo sabía que yo iba a tener que cargar como madre el peso de tener que lidiar con él toda la vida y no es que el sea una mala persona, sino que ambos no funcionábamos muy bien“, agregó.

“Creo que hubiese sido injusto para ese niño haber nacido en un ambiente de mierda donde dos personas no se soportaban“, finalizó.

La bailarina siguió comentando y respondiendo las preguntas y destacó que ella no se encuentra arrepentida de la decisión que había tomado, que estuvo acompañada por su madre y que incluso sintió que la vida le dió una nueva oportunidad.

