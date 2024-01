Lollapalooza 2024 está cada vez más cerca de comenzar en donde grandes artistas nacionales e internacionales estarán presentes sobre los distintos escenarios distribuidos en el Parque Cerrillos.

Blink 182, SZA, Sam Smith, The Offsprings, Limp Bizkit, Dove Cameron, Feid, Hozier, Chencho Corleone, Ana Tijoux, Jere Klein, Francisca Valenzuela, Omar Apollo, etc., son alguno de los nombres que confirmaron su presencia para la nueva redición que se realizará el próximo 15,16 y 17 de marzo.

Por lo mismo, muchos quienes ya adquirieron sus entradas se preguntan cómo será el proceso de despacho y de retiro de pulseras.

¿Cómo es la entrega a domicilio de las pulseras de Lolla 2024?

La página oficial en Instagram del festival reveló que ya comenzó el despacho de pulseras.

Aquellos que adquieran boletos generales de tres días o diarios tienen la opción de elegir el despacho a domicilio al momento de la compra, indicando la dirección correspondiente. Este servicio de despacho solo aplica a nivel nacional y es válido para compras realizadas hasta el 16 de febrero de 2024.

Por otro lado, los compradores de boletos para Lolla Lounge o Lolla Lounge Premium recibirán su pulsera de forma gratuita en la dirección indicada durante la compra, junto con el paquete de mercancía conmemorativa del festival.

Al igual que en el caso anterior, este servicio de despacho está disponible solo a nivel nacional y es válido para compras realizadas hasta el 16 de febrero de 2024.

Es importante destacar que el despacho se realiza por orden de compra, independientemente del número o tipo de pulseras (General, Lounge o Lounge Premium). Se enviará la totalidad de la compra a la dirección especificada en el momento de la compra.

Lollapalooza 2024 revela sus sideshows de la nueva edición

Thirty Seconds to Mars ha mantenido su relevancia en la escena del rock alternativo durante más de dos décadas, explorando constantemente nuevos sonidos tanto en estudio como en sus impactantes actuaciones en vivo.

La banda, que ostenta un Récord Guinness por la mayor cantidad de shows para promocionar un álbum, presenta su sexto trabajo, “It’s the End of the World, but It’s a Beautiful Day”, sumergiéndose en un rock electrónico fresco y distintivo. La banda se presentará el 14 de marzo en el Teatro Caupolicán. Entradas disponibles en Puntoticket.

King Gizzard & the Lizard Wizard se ha convertido en el máximo exponente del rock psicodélico de la última década, acumulando 25 álbumes, 13 de ellos en el Top 20 de Australia.

Reconocidos internacionalmente, ofrecen un espectáculo vibrante que ha cautivado a una base de fans global. La banda se presentará el 14 de marzo en el Teatro Coliseo. Consigue tus entradas en Puntoticket.

Phoenix, destacada banda de indie pop francesa liderada por Thomas Mars, continúa entregando un pop elegante y enérgico. Con éxitos como “Entertainment”, “Consolation Prizes” y “Lisztomania”, presentarán su séptimo álbum, “Alpha Zulu”, el 18 de marzo en el Teatro Caupolicán. Acompañados por Andrés Nusser, prometen un espectáculo inolvidable. Entradas disponibles en Puntoticket.

Los Mesoneros, a pesar de su corta edad y número limitado de canciones, han logrado un impacto significativo en la escena musical.

Con nominaciones a los Latin Grammy y una exitosa gira internacional, ofrecerán un espectáculo imperdible el 18 de marzo en el Teatro Coliseo. Adquiere tus entradas en Puntoticket.

Saiko (ESP) destaca como uno de los exponentes más interesantes de la música urbana española. Con inicios en el rap y éxitos como “Jordan I” y “Turbulencias”, se ha consolidado internacionalmente con su disco debut “Polaris” (2022).

Acompañado por Face Brooklyn y Aqua VS, se presentará el 19 de marzo en el Teatro Coliseo. Entradas disponibles en Puntoticket.

¿Quedan entradas disponibles para el Lollapalooza 2024?

Si, tras acabarse el early bird y las dos preventas, queda disponible el Pase General a precio normal, el cual tiene un valor final de $347.200. Con descuentos según sponsor queda en $285.200.

El pase Lolla Lounge tiene un costo de $677.600, mientras que con descuentos según sponsor queda en $556.600. Mientras que el Pase Lolla Premium por los tres días se encuentra agotado.

Pase general

Pase Lolla Lounge