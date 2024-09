Camila Power dejó la casa de Gran Hermano este lunes, luego de que se pospusiera la eliminación del domingo tras la renuncia de Íñigo. La tatuadora dejó la casa más famosa del mundo con el 70% de los votos del público y siendo una de las participantes más odiadas por los televidentes.

Tras su paso por el panel el día martes, es que finalmente este miércoles pudo conversar con RedCarpet y así contarnos parte de su experiencia en el reality show.

Se fue contra Michelle

Una de sus “enemigas” dentro de la casa fue Michelle Carvalho, participante con la que tuvo bastantes roses dentro del encierro llegando incluso a pelear fuertemente en más de alguna ocasión.

La tatuadora habló sobre el tridente, pero se fue directamente contra Michelle y es que sus comentarios acerca de Chama y Cami no fueron nada comparados con los que dio a la brasileña.

“Creo que es una mujer superherida. Que desde su propia herida y desde su propia historia hiere a los y las demás, especialmente a las demás. Lo hizo con Yuyuniz, lo hizo con Carlyn y lo hizo conmigo. Sin ir más allá, lo ha hecho anteriormente en todos los realities en los que ha estado“, mencionó sobre Michelle.

“Yo en su momento empaticé con ella, pensé que era un personaje, pensé que era un show, pero no lo es y eso a mí, lo encuentro superlamentable. Lo lamento mucho. Lamento que para ella trabajar sea tener que denigrar a otras personas y hacerle la estadía difícil“, agregó.

“Yo vi unos clips de ella diciendo que yo le hacía la estadía difícil cuando yo ni la miraba(…) Cuando uno está adentro es hostigamiento porque era constante. Comentarios, a mí y a mis otros compañeros para que no se juntaran conmigo. Me aisló, me gritó cosas, me buscó el conflicto, o sea, la verdad es que me parece alguien malintencionada“, complementó sobre su relación con la chica reality.

Para finalizar destacó que no porque las cosas sean del humor, como mencionó que lo hace Michelle, no es bullying, llamando a tener más atención a este tipo de tratos.

Revisa los dichos de Camila Power contra Michelle