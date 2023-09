¿Por qué no dan Gran Hermano hoy? Este martes no se transmitirá el programa en la noche

Gran Hermano continúa rompiendola entre los fanáticos de los realitys. El programa de telerrealidad sigue marcando tendencia entre los chilenos que comentan constantemente lo ocurrido en redes sociales.

Ahora y por primera vez desde su emisión en junio el reality verá un cambio en su programación durante esta semana. Y es que esté martes 5 de septiembre no se transmitirá el programa mediante CHV, pero no te preocupes, ya que podrás disfrutar del reality durante esta semana sin problemas.

¿Por qué no dan Gran Hermano hoy?

Este martes en Chilevisión se exhibirá el documental Operación Chile, un especial de prensa de los 50 años del Golpe de Estado. En este documental veremos parte de la intervención de Estados Unidos en Chile antes y durante la dictadura de Augusto Pinochet en nuestro país.

Por está razón el programa no se transmitirá hoy, pero eso no significa que nos perderemos un programa esta semana ya que de manera excepcional este viernes 8 de septiembre los participantes podrán ver el partido de Chile vs Uruguay y además posterior a esto veremos la fiesta de todos los viernes.

¿Qué pasará con la prueba del líder y el voto legado?

Durante la mañana de este martes se vivió una nueva prueba del líder en GH y la final podremos verla este miércoles en el estelar de CHV. Por lo tanto aún no sabemos quién es el nuevo líder e inmune de la casa más famosa del mundo.

Sobre el voto legado de Francisca, este también lo conoceremos el día miércoles. Aunque no sabemos si es que los participantes conocerán antes este voto legado ya que no se nos mencionó si la votación será en vivo el día miércoles o si les toca votar este mismo martes en la noche como es costumbre.