Américo, el famoso cantante nacional conocido por éxitos como “Te Vas” y “Que Levante la Mano”, generó revuelo en sus redes sociales el 28 de mayo con un nuevo lanzamiento.

Publicó un cortometraje interpretando “El Himno de la Pasión”, una arenga creada por él, destinada a motivar a los participantes de la Conmebol Copa América 2024, que comenzará su nueva edición el próximo 20 de junio y finalizará el 14 de julio en Estados Unidos.

Escucha “El Himno de la Pasión” de Américo

La canción de Copa América de Américo

El corto, reconocido por su ritmo único y pegajoso, ha captado la atención de sus seguidores y corre con posibilidades para convertirse en el himno no oficial del evento en pocos días.

“Te llevó en el corazón y saltando en el tablón, con emoción te cantamos esta canción. Que levante la mano, los que se emocionan y se apasionan con nuestro futbol. No me importa lo que digan, te aliento con la vida. Yo me entrego, soy chileno de corazón”, señala la letra de su autoría y patrocinada por Rexona.

“¡Que hoy sea un gran día familia querida! Yo sé que aquí hay gente de todo el mundo, pero hoy quiero celebrar particularmente a todos mis compatriotas”, escribió el artista en sus redes sociales

Asimismo, señaló: “Me inspiré en los conceptos que se me vienen inmediatamente a la cabeza cuando pienso en nuestra Selección Nacional. Los futbolistas de La Roja son como guerreros que dejan el nombre del país en lo más alto y es muy importante apoyarlos apasionadamente por cariño, sin importar los resultados”.

Chile en Copa América 2024

Los bicampeones de América debutarán en el campeonato que comienza este 20 de junio en Estados Unidos, en donde la selección chilena debutará frente a Perú el próximo 21 del mismo mes.

El siguiente partido que enfrentará la Roja es frente a Argentina el 25 de junio, para cerrar la primera fecha en un partido contra Canadá el 29 del mismo mes.