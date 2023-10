The Weeknd sorprendió con show futurista y prendió fuego en Chile con su tour 2023

Tras seis largos años de espera y luego del anunció de su concierto en Chile en diciembre de 2022 por fin llegó el día que tantos ansiaban. Finalmente The Weeknd tuvo el primero de sus conciertos en nuestro país este pasado 15 de octubre.

Abel Tesfaye volvió a Chile con su After Hours Til Dawn Tour. Con una ciudad destruida, una luna y un robot gigante en su escenario el show sorprendió a sus fanáticos desde el momento uno en que ingresaron al Bicentenario de La Florida.

El evento comenzó temprano y es que a las 16:00 horas se abrieron las puertas para el ingreso del público quienes prendieron con los invitados Aeróbica, Mike Dean y Kaytranada.

Futurista y con mucho encanto visual

A pesar de haber iniciado con casi 15 minutos de retraso, Abel no decepcionó y es que cuando las luces se apagaron, para alegría de los fans que llevaban horas esperando, el show comenzó con la llegada de las bailarinas que llenaron la pasarela mientras sonaba “La Fama“.

Finalmente The Weeknd se tomó el escenario saliendo con un casco que lo acompañó durante casi todo el show hasta que en CIRCUS MAXIMUS se desprendió de ella.

Abel no defraudó en ningún segundo y así lo hicieron saber los fanáticos que lo visitaron por segunda vez. Y es que, cantando a todo dar las canciones del canadiense, llenaron el estadio para felicidad de The Weeknd quién se emocionó por lo ruidoso del público chileno.

Con canciones como “Party Monster“; “Take My Breath“; “Sacrifice“; “Can’t Feel My Face“; “The Hills” y más de sus grandes éxitos el canadiense presentó canciones del inicio de su carrera así como los más recientes de sus dos últimos álbumes de estudio.

Además de esto, el cantante mencionó en reiteradas ocasiones a Santiago y a Chile durante sus canciones, lo que encantó aún más a sus más grandes fanáticos e incluso a aquellos que si bien no se sabían todo el setlist también disfrutaron el show.

Pero eso no fue todo y es que además de esto durante “Out Of Time” y “I Feel It Coming“, el cantante bajó del escenario y se tomó un tiempo para darle la mano a sus fans e incluso hacerles cantar parte de estas dos canciones.

Una ciudad prendida en fuego

Sin duda uno de los momentos más impresionantes y shockeantes de todo el show fue en el momento de “The Hills“ y es que la ciudad se prendió en fuego y una gran cantidad de humo llenó al Bicentenario de La Florida.

Con esto Abel presentó la canción que fue coreada por los presentes fuerte y claro para no decepcionar al canadiense quién caminó de un lado a otro de la gran pasarela de 56 metros de largo que abarcó a las dos canchas.

Claramente la ciudad postapocalíptica y futurista del inicio del escenario no fue lo único ya que también hay un Sexy Robot al final de la pasarela principal. Esta estructura sorprendió desde el momento uno al girar y prender luces siendo creada por el ilustrador japonés Hajime Sorayama.

Además de lo ya mencionado y en la segunda parte de la pasarela, la que se dividía en dos había una Luna gigante encima del segundo escenario cambiando de color entre canciones.

Y es que sin duda las visuales del show muchas veces hacían perder el foco principal del concierto ya que al querer ver todo lo que pasaba en el escenario era fácil distraerse con otras cosas que pasaban en el mismo. Aunque esto nunca impidió que se cantará de principio a fin el setlist.

Grandes éxitos

Finalmente, tras cantar algunas otras canciones de su repertorio como “Starboy“; “Heartless“; “After Hours“; “Earned It” y “Die For You“. Llegó uno de los puntos más altos de todo el concierto se dió al momento en que Abel presentó “Blinding Lights” la canción más conocida de todo su repertorio musical y que además es la canción más escuchada a nivel mundial en Spotify.

Con la gente cantando y bailando al ritmo de su tan conocido tema el show comenzó a ver su fin y empezamos a escuchar los últimos temas de su setlist y tras “In Your Eyes” Abel cerró con “Moth to a Flame“ arriba de la plataforma en su ciudad, la misma que se lo llevó al cierre del show.

Sin duda elshow cerró en lo máximo y esperamos que Abel no nos haga esperar tanto para volver nuevamente a nuestro país con un nuevo show en el mismo recinto o quizás en uno mucho más grande.

Aunque aún queda un concierto del artista en nuestro país y es que este 16 de octubre vuelve a presentarse en el Bicentenario de La Florida con su segundo y último show antes de su paso por Buenos Aires.

Fotogalería The Weeknd: