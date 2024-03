Netflix anuncia nuevos estrenos. Ahora es el turno de la tercera entrega de la exitosa serie Jóvenes Altezas. Un drama juvenil que debutó en el año 2021 y que cautivó a la audiencia con su argumento, logrando así ser una de las series más populares del mundo.

Con dos temporadas que sorprendió a los suscriptores, se estrena una tercera entrega que promete dar un gran cierre final a esta historia.

¿A qué hora se estrena Jóvenes Altezas?

El día lunes 11 de marzo será el gran día en que los seguidores de la serie puedan descubrir el término de esta historia. Su estreno constará de cinco episodios y el último estará disponible el 18 de marzo. A continuación, damos a conocer el horario de Latinoamérica y España.

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 02:00 AM

Colombia, Perú y Ecuador: 03:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 05:00 AM

España: 09:00 AM

¿De qué se tratará Jóvenes Altezas 3?

Hasta el momento no existe una sinopsis oficial de la serie o plataforma, aunque se cree que Simon y Wilhelm decidirán vivir su amor. Sin embargo, deberán pasar grandes desafíos al no saber si su felicidad perdurará o si será interrumpida por algún motivo. Y eso no es todo, porque también los fanáticos esperan ver un relato alrededor de Sara, quien ha implicado a August como el creador y publicación del video sexual.

Por otro lado, la Familia Real tendrá una decisión crítica sobre las conductas de August , sobre si culparlo por sus acciones o si lo protegerán. En un video con los protagonistas, hubo algunas pistas. Edvin Ryding hizo una broma mencionando una enigmática “escena final”, mientras que Rudberg contó un rodaje nocturno en la naturaleza.