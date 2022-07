Your Honor | ¿Tendrá una tercera temporada la serie protagonizada por Bryan Cranston?

El camaleónico actor Bryan Cranston regresó a la televisión tras 7 años de ausencia con el drama de Showtime "Your Honor", siendo la primera serie en protagonizar tras el fin de Breaking Bad.

La serie cuenta con dos temporadas, la primera ya estrenada, mientras que la segunda se encuentra en producción y cuenta la historia de un hombre de la ley que recurre al crimen para ayudar a su familia.

En está ocasión, el personaje de Cranston nuevamente debe poner en jaque todo lo que ha construido por ayudar a su familia, ya que su hijo se ve involucrado en un atropello con fuga mortal, por lo que hará de todo por salvar a su retoño, incluso romper las leyes que tanto respeta.

La serie basada en el drama israelí Kyodo, fue estrenada el 2020 y se convirtió en la primera temporada más vista de Showtime, por lo que fue rápidamente renovada para una segunda entrega, por lo que muchos se preguntan si contará con una nueva entrega del trágico drama.





¿Habrá una tercera temporada de Your Honor?

Al parecer, según señaló la propia estrella del show, la serie solamente tendrá dos temporadas. "Me estoy preparando para la segunda y última temporada de Your Honor, que es una serie limitada que hice para Showtime", reveló el actor en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard. "Como me dicen, obtuvo calificaciones más altas que cualquier otra serie que hayan tenido, y así, una temporada más de eso".

Revisa el tráiler de la serie a continuación.