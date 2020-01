Conoce a los artistas que estarán en Womad 2020

Hace dos semanas se confirmó la realización de la edición 2020 del festival Womad y este martes se reveló la parrilla de artistas que formarán parte del evento.

El trío de folk y fusión Fémina, sus compatriotas de Bersuit Vergarabat, los palestinos Zenobia y los cubanos de Manolito y su Trabuco, además de los chilenos Villa Cariño e Illapu, encabezarán las jornadas con música del mundo.

El anuncio vino de parte del mismísimo Peter Gabriel, quien publicó un mensaje en su cuenta en Twitter para dar cuenta de la parrilla.

The 2020 line-up for @WomadChile has just been announced!

The festival takes place in Plaza La Paz 21-23 February - our sixth in Recoleta! More news at https://t.co/uAsmLX6oh6

Thanks to @danieljadue for all his help. pic.twitter.com/XByhZiYwRj