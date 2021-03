Advierten sobre nuevo "cuento del tío" en WhatsApp: ¿Qué hacer para evitar caer en las estafas?

Hace algunos días comenzó a viralizarse a través de WhatsApp una nueva forma del conocido "cuento del tío" que involucra a la aplicación.

En un audio que ha sido compartido masivamente, una mujer relata como fue víctima de un engañó y advierte a quienes la escuchan a que tomen atención para que no les pase los mismo.

"Chiquillos les cuento, fue víctima del cuento del tío, caí redondita, saben que la supieron hacer estos desgraciados, muchas veces, muchas veces evite caer, pero esta vez la supieron hacer. Les cuento para que sepan y también para que pongan ojo". comienza señalando.

Luego agrega que ella puso un vehículo en venta de manera online, cuando comenzaron a llamarla supuestos interesados en comprarlo. "Yo puse mi auto en venta y me llamaron cinco personas, seis personas, sobre la misma uno tras otro y tenía llamadas en espera. y en eso un tipo me dice oye sabe que quiero ir a ver el auto, tengo el dinero, lo necesito. Necesito tu dirección porque tengo el GPS aquí instalado. le doy mi dirección y me dice 'ya el GPS me pide un código, te va a llegar un código ahora, dámelo".

La mujer señala que bajo la pestaña del teléfono, y le entrega el código al sujeto. Tras cortar la llamada con el supuesto comprador, se da cuenta que al abrir la pestaña del celular completa salía el mensaje "este número no se lo entregues a nadie" y al abrir la aplicación se dio cuenta que ya no podía ingresar a revisar las conversaciones o a iniciar alguna nueva.

El sujeto queda con acceso a Whatsapp y haciéndose pasar por la mujer le pidió dinero a todos sus contactos, fingiendo una emergencia.

La PDI entregó recomendaciones para evitar caer en este tipo de delitos:

Mantener la aplicación de WhatsApp actualizada, en cualquier tipo de dispositivo, sea Android y iOS. Activar nuestra contraseña de segundo paso: Esto es una contraseña segura que solamente nosotros debemos conocer.

Activar un correo electrónico con el cual nos va a permitir tanto recuperar la contraseña de WhatsApp, en caso de que nosotros quisiéramos cambiar de dispositivo y poder hacernos nuevamente de nuestra información.

A raíz de esto, también han surgido vídeos que indican como uno puede resguardarse de este tipo de ciber engaños. Lo más seguro sin embargo es no compartir datos a personas que uno no conoce.

Atentos están robando las cuentas de #WhatsApp a mi prima le pasó. ..nos aviso que podrían tratar de hacer estafas ..entro a facebook y mucha gente con el mismo problema .. #cuidado atentos a no caer en estafas y cuento del tío @PDI_CHILE pic.twitter.com/g2pTpck1zP — jocy ���� (@jocy_fredes) January 24, 2021