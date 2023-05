¡We a never ever ever! Viralizan a Blink 182 cantando canción de Taylor Swift en show en vivo

La banda estadounidense Blink 182 conformada por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker comenzó hace unos cuantos días su gira por Norteamérica, la que se extenderá hasta por lo menos octubre de este año.

Debido a la gira, los fanáticos ya se encuentran llenando las redes sociales de distintos videos del concierto los que se han hecho altamente virales en las últimas horas.

¡We are never ever getting back together!

En el concierto del 9 de mayo en Detroit durante el final de show mientras Blink se encontraba interpretando “Dammit” del álbum “Dude Ranch” de 1997, Mark Hoppus recitó una línea de la canción “We Are Never Ever Getting Back Together” de Taylor Swift del álbum “Red” de la artista.

Aunque está no es la primera vez que el cantante hace alusión a la artista ya que en el 2021 el mismo bajista realizó un juego de palabras en Twitter con la canción “Look What You Make Me Do”.

Puedes revisar el momento a continuación:

Vienen a Chile

Blink-182 llegará a Chile el 2024 para el Lollapalooza, esto luego de que su show de este año en el festival se complicó debido a una lesión del baterista, Travis Barker, que no les permitió presentarse en el país con su show.

Finalmente la banda fue reemplazada por Twenty One Pilots en el Festival y se confirmó por parte de la productora que Blink era uno de los primeros confirmados para el cartel del año siguiente, cosa que la banda confirmó hace unos pocos días mediante sus redes sociales.

Por el momento la banda continúa con su gira por los Estados Unidos luego de haberse presentado en Coachella 2023 como invitados el primer fin de semana y como headliners el segundo fin de semana.