Universal TV reveló recientemente cuáles serán los grandes estrenos que llegan a la su plataforma en donde conocidas series de drama, romance y misterios se tomarán la pantalla durante el mes de julio.

Entre ellos se encuentra MacGyver, que regresó a la pantalla el pasado miércoles 6 de julio con su quinta y última temporada en donde Angus “Mac” MacGyver (Lucas Till) nuevamente se enfrentará a distintas misiones de alto riesgo para proteger a la sociedad.

En la entrega final MacGyver ayudará a un viejo amigo a encontrar elementos que lo ayuden a encontrar el Santo Grial. Sin embargo en su búsqueda se encontrará con un poderoso enemigo.

La temporada final de “MacGyver” cuenta con 15 episodios y entre los actores que regresan se encuentran Lucas Till, Tristin Mays, Justin Hires, Meredith Eaton y Henry Ian Cusick, entre otros.

¿Cuáles son los estrenos de julio de Universal TV?

Blue Bloods, el drama policial protagonizado por Tom Selleck regresa con su temporada 11 el próximo martes 12 de julio.

Esta serie estrenada en 2010, cuenta con un gran elenco en donde destacan Tom Selleck (“Magnum P.I.”), Donnie Wahlberg (“Return of the Mac”), Bridget Moynahan (“And Just Like That”), Will Estes (“Line of Duty”), Len Cariou (“Spotlight”), Sami Gayle (“Vampire Academy”), Marisa Ramírez (“Bones”) y Vanessa Ray (“Pretty Little Liars”).

Magnum P.I regresa a la pantalla el próximo 13 de julio con su cuarta temporada, la cual era la última, sin embargo la serie fue salvada de la cancelación.

La cuarta temporada comienza con Magnum (Jay Hernández) intentando mantener su relación en secreto y trabajando en sus casos en solitario mientras Higgins se encuentra en el extranjero. Todo cambia cuando la esposa del detective Katsumoto es secuestrada y deberán enfrentarse a un nuevo enemigo.

The Rookie, la serie protagonizada por Nathan Fillon, vuelve con su cuarta temporada el próximo jueves 14 de julio. El tercer ciclo finalizó con la boda de los agentes López y Wesley, la cual tristemente fue empañada por el secuestro de Angela a manos de Sandra de la Cruz, mejor conocida como "La Fiera".

La Forense regresa con su cuarta temporada el próximo 14 de julio. El tercer ciclo finalizó con Jenny Cooper atravesando por una difícil pérdida en donde deberá sumergirse en los secretos que esconden los fallecidos para descubrir secretos que la ayudan a enfrentar traumas del pasado.