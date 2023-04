La banda irlandesa U2 volverá a los escenarios para celebrar los más de 30 años de la publicación de “Achtung Baby” en 1991. En esta ocasión la banda volverá a los escenarios pero no contará con la participación del baterista Larry Mullen.

Durante la pandemia de Covid-19 Mullen se sometió a diversos chequeos médicos para revisar su estado de salud, sin embargo, los resultados no fueron del todo buenos. Es por esto que el músico decidió tomarse un tiempo para recuperar al 100% su estado de salud físico. De igual forma Larry será reemplazado por el músico holandés Bram Van Den Berg.

U2 anuncia vuelta a los escenarios tras cuatro años sin shows

A través de las redes sociales de U2 confirmaron que realizarán una serie de conciertos en el MSG Sphere de Las Vegas bajo el nombre “U2: UV Achtung Baby Live At The Sphere”. Las fechas confirmadas son 29 y 30 de septiembre de 2023. Y 11, 13, 14, 16, 20, 21 y 25 de octubre en el mismo recinto de Las Vegas.

“U2 no ha tocado en vivo desde diciembre de 2019 y necesitamos volver al escenario y ver las caras de nuestros fanáticos nuevamente. Y qué escenario único están construyendo para nosotros en el desierto. Somos la banda adecuada, ‘Achtung Baby’ el álbum adecuado y The Sphere el lugar adecuado para llevar la experiencia musical en vivo al siguiente nivel”, señaló la banda en un comunicado.

Con este regreso pretenden conmemorar todos sus éxitos del álbum lanzado hace 30 años y también recordad esos años de gira, como fue la realización de la gira “Zoo TV” que era una parodia al mundo de la televisión. Hasta el momento la banda irlandesa no ha entregado información si realizarán una gira mundial, pero sin duda que vuelvan a los escenarios es un muy buen comienzo para sus fanáticos alrededor del mundo.