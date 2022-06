Una combinación explosiva es lo que promete la próxima serie de Paramount+, Tulsa King, que tiene en su rol protagónico al incombustible Sylvester Stallone y en los guiones a Taylor Sheridan, reconocido por su trabajo cinematográfico en películas como Sicario y Hell or Highwater, y en televisión con la alabada Yellowstone.

La producción sigue historia del capo de la mafia de Nueva York Dwight El General Manfredi (Stallone), quien tras ser liberado de prisión luego de 25 años, ve como su jefe lo exilia sin contemplaciones para instalarse en Tulsa, Oklahoma.

Pensando en sus mejores intereses, Dwight poco a poco construye un equipo a partir de un grupo de personajes inverosímiles, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él bien podría ser otro planeta.

La serie también cuenta con las actuaciones de Andrea Savage (I’m Sorry), Martin Starr (Silicon Valley), Max Casella (The Tender Bar), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) y Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday).

Tulsa King es la más reciente incorporación a la creciente lista de creaciones del también productor ejecutivo Taylor Sheridan en Paramount+, que incluye incluye títulos como 1883, Mayor of Kingstown y las próximas series 1883: The Bass Revess Story y 1932.