"Ni covid ni embarazo": Tonka Tomicic aclara rumores sobre su salud

La animadora de Canal 13 Bienvenidos, Tonka Tomicic, finalmente aclaró su ausencia de este martes en el matinal, después de que se detonaron los rumores sobre su estado de salud. Se habló de un contagio y también se recurrió a la posibilidad de que estuviese embarazada. Pero nada más alejado de la realidad.

Lo que pasó es que fueron sus propios compañeros de programa quienes dieron pie para las especulaciones, tras indicar que se encontraba "un poco delicada" por algo que en ese momento permaneció en la incógnita.

Al volver al matinal, este miércoles, la animadora los enfrentó en dinámica amistosa: "Ustedes dos… me siento muy bien. ¿Qué dijeron ayer? (…) Me llamaron muchas personas preocupadas (comentando) Tonka, ¿qué te pasó?".

Sergio Lagos, entonces, admitió que también había sido contactado para que revelara más información sobre lo que había ocurrido con ella. "'¿Estará con covid?' me preguntaron", aseguró.

Lo cierto es que, según Tomicic, no hubo "ni covid ni embarazo" y dejó bastante claro que se siente "muy bien", dando a conocer que lo que la afectó no fue grave, aunque aún así no quiso revelar con detalles lo que ocurrió.

La también modelo recientemente reveló su intención de ser mamá y que de hecho, junto a su pareja Marco Antonio López, "Parived", "están en campaña". Pero eso es algo que aún no se concreta.