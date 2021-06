Tonka Tomicic sorprende con su postura frente a la infidelidad

La animadora de Bienvenidos Tonka Tomicic desclasificó una íntima conversación que tuvo con su marido, Parived, y terminó exponiendo en medio del matinal su postura ante la infidelidad.

Con Raquel Argandoña de vuelta en pantalla y en una juguetona conversación que también incluyó a Sergio Lagos, la figura de Canal 13 terminó sincerando argumentos -para sorpresa de los presentes- más abiertos de lo que se creía.

"¿Tú perdonarías una infidelidad? Así que no se sepa", fue la interrogante de Argandoña que lo detonó todo.

Entonces, Tonka lanzó: "justo ayer estaba hablando de eso (con mi marido)... Justamente estaba hablando de eso. Yo creo que una cosa loca y fugaz, sí (lo perdonaría)".

Ya que su compañera había picado, Raquel pensó indagar aún más: "¿A qué le llamas loca y fugaz?".

"Te puede pasar algo loco y fugaz en la vida ¿O no? Te puede pasar", indicó la conductora. Ante lo que Argandoña, aún incrédula, volvió a contrapreguntar: "¿Tú le perdonarías? ¿De verdad?".

Tonka Tomicic, Raquel Argandoña y Sergio Lagos en medio de la conversación sobre la infidelidad.

Entonces, Tomicic procedió a explicar: "una cosa loca y fugaz. Un desliz, una cosa que se da, sí... Lo que pasa es que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Yo creo que es fácil que uno lo converse y lo hable, pero otra cosa es vivir la situación".

"Ahora, si hay una relación relación, creo que eso es mucho más difícil. También hay que tener en cuenta que cuando hay hijos, la cosa es distinta", puntualizó.

"¿Le perdonarías a Marco Antonio una (infidelidad)?", siguió la madre de Kel Calderón. "Yo creo que sí", devolvió Tonka. "¿Y él a ti?", apretó Raquel.

"Me dijo que no... Me dijo que finalmente tenía que ser igualdad de condiciones. O sea, que yo no le puedo proponer esto. En el sentido de que no puedo dar esa carta y él no me la puede dar de vuelta a mí. Entonces, quedamos en que chao", aunque advirtió que aceptaría un engaño hasta "hasta grado 2".