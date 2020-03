Thundercat adelanta su próximo disco con canción dedicada al fallecido Mac Miller

Thundercat se está preparando para lanzar su nuevo disco "It Is What It Is", el que debutará el próximo 3 de abril en la principales plataformas digitales.

Y la promoción de la placa también tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo sencillo, bautizado como "Fair Chance", colaboración con Ty Dolla $ign y Lil B dedicada al fallecido Mac Miller, el rapero y ex de Ariana Grande que fue encontrado muerto en su hogar en septiembre de 2018, producto de una mezcla tóxica de drogas.

"Esta canción es acerca de Mac… cuando falleció sacudió el suelo para la comunidad artística", aseguró Thundercat.

A ello añadió que "Ty es un tipo fuerte y cuando escuchó la canción sabía exactamente lo que debería de ser. Yo estaba ahí cuando la grabó. Hablamos de lo que era, y él hizo lo que se sentía correcto para él, y me encanta lo que hizo".

Escucha la canción aquí:

Thundercat mantiene en pie su visita a Chile, agendada para el próximo 19 de mayo, momento en que espera presentar en la Cúpula Multiespacio.