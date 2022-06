The Umbrella Academy 3 | ¿A qué hora se estrena la tercera temporada en Netflix?

The Umbrella Academy está cada vez más cerca de estrenar su tercera temporada en la plataforma de streaming Netflix y muchos fanáticos ya se están preparando para hacer una maratón con los nuevos capítulos.

Es que luego de dos años fuera de la pantalla debido a la pandemia del coronavirus, hay muchas preguntas sobre la nueva entrega que traerá de regreso a la familia disfuncional de superhéroes.

La Academia Umbrella ahora se encuentra en el presente, afirmando haber evitado el apocalipsis de noviembre de 1963, sin embargo, algo salió mal y se produjo una alteración en la línea temporal.

Ahora viven en una realidad alterna en donde aparece un grupo de personas inteligentes y temerarias llamada Academia Sparrow, con la que en principio tendrán una gran rivalidad. Pese a esto, deberán aprender a trabajar juntos para evitar el fin de la existencia.

¿A qué hora se estrena The Umbrella Academy 3?

The Umbrella Academy 3 se estrenará este miércoles 22 de junio a través de Netflix en los siguientes horarios:

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM